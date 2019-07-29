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РИА Новости
Культура

Между Асгардом и Мидгардом: как прошел седьмой Folk Summer Fest

Вчера, 23:35
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© Фото : Folk Summer FestФестиваль Folk Summer Fest в Гусь-Хрустальный
Фестиваль Folk Summer Fest в Гусь-Хрустальный
© Фото : Folk Summer Fest
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На берегу Оки гуляли кельты, олимпийские боги и сатиры, со сцены звучали народные мелодии, тяжелый рок, флейты, гусли, практически ритуальные барабаны и различные экзотические музыкальные инструменты. В Калужской области, недалеко от Серпухова и Тарусы, состоялся седьмой Folk Summer Fest.
Три дня подряд на двух сценах – Асгард и Мидгард из скандинавской мифологии – выступали звезды российкого фолк-рока: "Оргия Праведников", "Мельница", "Аркона", "Калевала" , Alkonost, "Отава Ё" и другие.
География зарубежных участников оказалась довольно широкой, приехали музыканты Znich из Беларуси, Alestorm из Шотландии, Orphaned Land из Израиля, Cruachan из Ирландии и Dream Spirit из Китая.
Между двумя сценами, где был организован фуд-корт и ярмарка мастеров, можно было запросто встретить олимпийских богов и даже сфотографироваться с ними. Часто их сопровождали сатиры – с рожками, хвостом и шерстью. Многие гости фестиваля проявили хорошую фантазию, продумывая свой образ. Не уступали и поклонники музыкантов. На выступлении "Оргии праведников", фанаты группы традиционно устраивали фаер-шоу, хороводы и запускали в небо шары с названием коллектива. Перед выступлением группы "Отава Ё", ведущая проверяла надежность сцены – выдержит ли танцы. Музыканты начали выступление петушиными криками и по традиции нарядились в ушанки.
Зажигательными танцами отличилась и группа "Кровавый риф".
"Превзошли ожидания выступления Znich, Dream Spirit, Orphaned Land (для меня - главное открытие), Logan Epic Canto, "Алконост", - поделился впечатлениями в соцсети фестиваля его завсегдатай Тимофей Яшин из Москвы. - Как всегда были великолепны "ЖабЪ", "Кровавый Риф", "Аркона", "Оргия Праведников", "Отава Ё".
"Я даже не знал, что в России существует эта музыка на таком уровне, и услышать такое количество хороших групп вживую очень круто, - отметил Артем Фомин из Новосибирска, который оказался на фестивале в первый раз. - Отдельное спасибо за Znich и Orphaned Land".
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Правда, отмечали поклонники фестиваля и накладки. Гости жаловались, что обе сцены располагались напротив друг друга, в итоге не было возможности выбрать, кого слушать. Все выступали поочередно: одна группа настраивается, вторая выступает, а вечером работала только одна сцена и некоторые музыканты готовились очень долго.
С погодой повезло: все выходные стояло настоящее лето (правда, гости отметили недостаточное количество навесов от солнца), небольшой дождь пошел лишь поздно вечером воскресенье.
"Вчера даже природа, державшаяся аж три дня, всплакнула к концу сета "Мельницы" от грусти по поводу завершения фестиваля", - подчеркнули организаторы.
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