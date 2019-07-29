Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T20:17Z
https://ria.ru/20190729/1556983999.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155692/33/1556923325_0:53:3072:1781_1036x0_80_0_0_919da1ac3e315a5a25f3d41c41d91b62.jpg
РИА Новости

Лавров встретился с представителем генсека ООН по Ираку

Вчера, 20:17
249
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав делегаций министерской встречи БРИКС в Рио-де-Жанейро. 26 июля 2019
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав делегаций министерской встречи БРИКС в Рио-де-Жанейро. 26 июля 2019
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял находящуюся в Москве спецпредставительницу генерального секретаря ООН по Ираку, главу Миссии ООН по содействию Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт, сообщил МИД РФ.

"Обсуждались вопросы оказания содействия иракским властям для достижения национального примирения, восстановления экономики страны, противодействия международному терроризму. Подтверждена поддержка усилиям иракского руководства по восстановлению контроля над всеми ранее захваченными ИГ* территориями, обеспечению единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака", - сообщил МИД РФ.

Кроме того, сторонами была высказана озабоченность негативным влиянием эскалации напряженности в регионе Персидского залива на процесс достижения межиракского согласия. Лавров также подчеркнул актуальность разработанной РФ концепции обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе.
МИД РФ сообщил также, что Хеннис-Плассхарт провела встречу с заместителем министра Сергеем Вершининым.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон намерен созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль
20 июля, 21:50
В Ираке задержали второго подозреваемого в нападении на турецкого дипломата
Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский, где в последнее время наблюдается заметное обострение обстановки.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
28 июля, 17:03
В МИД рассказали о шансах Лаврова и Помпео встретиться на саммите АСЕАН
110001
Обсудить 2
Сергей ЛавровМИД РФИракООНВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретился с председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН
РИА
Новости
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Япония хочет стать партнером программы F-35, сообщили СМИ
Ирак планирует построить новую базу ВМС в Басре
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Главы Верховных судов России и Венесуэлы договорились развивать контакты
Лента
новостей
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео не ставит сроков для заключения нового соглашения с Ираном
Совет Безопасности ООН голосует за принятие новой резолюции о санкциях в отношении КНДР
В ООН представили российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
Росгвардия организовала 9 стационарных пунктов раздачи воды в Иркутской области
Росгвардия доставила пострадавшим от паводка в Приангарье 12 тонн гумпомощи
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
В Госдуме оценили призыв Киева ввести санкции из-за Крымского моста
Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Северной Корее
Россия призвала страны отказаться от односторонней повестки в Ливии
В Испании более тысячи поездов отменят из-за забастовки
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
Россия и Иран проведут совместные военные учения
В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране. Архивное фото
Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД оценил действия США в рамках палестино-израильского урегулирования
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
22:45Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки
22:39СБУ заподозрила жителя Херсона в переправке нелегальных мигрантов в ЕС
Лента новостейМолния