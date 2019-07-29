Лавров встретился с представителем генсека ООН по Ираку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав делегаций министерской встречи БРИКС в Рио-де-Жанейро. 26 июля 2019

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял находящуюся в Москве спецпредставительницу генерального секретаря ООН по Ираку, главу Миссии ООН по содействию Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт, сообщил МИД РФ.

"Обсуждались вопросы оказания содействия иракским властям для достижения национального примирения, восстановления экономики страны, противодействия международному терроризму. Подтверждена поддержка усилиям иракского руководства по восстановлению контроля над всеми ранее захваченными ИГ* территориями, обеспечению единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака", - сообщил МИД РФ.

Кроме того, сторонами была высказана озабоченность негативным влиянием эскалации напряженности в регионе Персидского залива на процесс достижения межиракского согласия. Лавров также подчеркнул актуальность разработанной РФ концепции обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе.

МИД РФ сообщил также, что Хеннис-Плассхарт провела встречу с заместителем министра Сергеем Вершининым.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон намерен созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе после того, как Иран задержал британский танкер Stena Impero. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция вместе с Великобританией и Германией работает над "европейской инициативой" для обеспечения морской безопасности в Персидском заливе.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива - Персидский и Оманский, где в последнее время наблюдается заметное обострение обстановки.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.