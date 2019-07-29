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РИА Новости

Аэропорт в Триполи приостановил работу из-за обстрела

Вчера, 19:57
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CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Триполи
Международный аэропорт Триполи
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
Международный аэропорт Триполи. Архивное фото
КАИР, 29 июл - РИА Новости. Международный аэропорт Митига столицы Ливии Триполи подвергся обстрелу в понедельник во время посадки пассажиров в самолет местной авиакомпании, совершавшей рейс в тунисский город Сфакс, говорится в сообщении администрации аэропорта на официальной странице в сети Facebook.
"Обстрел привел к приостановке работы аэропорта", – говорится в сообщении. Воздушная гавань полностью прекратила прием и отправку рейсов.
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Два рейса ливийской авиакомпании, прибывающие из Стамбула и Туниса, были перенаправлены в аэропорт ливийской Мисраты.
Международный аэропорт ливийской столицы регулярно приостанавливает работу из-за ракетных обстрелов. Обстрелы участились после начала масштабныx боевых действий в районе ливийской столицы.
Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЛивияВ мире
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