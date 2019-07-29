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РИА Новости

Садовничий поздравил победителей Международной олимпиады по химии

Вчера, 19:48
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по химии в Париже, сообщили в пресс-службе МГУ.
"Российские школьники завоевали на 51-й Международной олимпиаде по химии, которая проходит в Париже, четыре золотых медали. Среди победителей четыре одиннадцатиклассника из Москвы и Вологды – Михаил Матвеев (Вологодский многопрофильный лицей), Никита Чернов (школа 1568, Москва), Алексей Шишкин (школа 1568, Москва), Даниил Бардонов (школа №179, Москва). Всего в олимпиаде участвуют школьники из более чем 80 стран",- рассказали в вузе.
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Ректор МГУ, академик Виктор Садовничий поздравил победителей. "Дорогие победители международной олимпиады по химии, примите мои искренние поздравления с таким достижением. В этот год, который по инициативе ООН был обозначен Международным годом периодической системы Менделеева, вы своим примером показали, что Россия как была ведущей державой в химической отрасли 150 лет назад, когда Дмитрий Иванович систематизировал все имеющиеся на тот момент данные о свойствах простых веществ и образуемых ими соединений и открыл один из фундаментальных законов природы, так и остается ею сейчас. Желаю вам, дорогие победители, стать Менделеевыми нашего времени, повторить его успех. А Московский университет будет всегда рад встретить вас в своих стенах и помочь в реализации ваших самых смелых научных амбиций",- отметил ректор, слова которого приводит пресс-служба МГУ.
В вузе добавили, что тренируют команду школьников из России преподаватели химического факультета МГУ – профессор Вадим Еремин, профессор Александр Гладилин и к.ф.м.н. Александр Белов.
В 2018 году команда России завоевала две золотых и две серебряных медали, причем Алексей Каторов из Москвы завоевал абсолютное второе место. В 2017 году москвич Александр Жигалин стал абсолютным победителем, команда России также завоевала две золотых и две серебряных медали.
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Виктор СадовничийОбразование - Общество
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