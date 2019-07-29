В Госдуму внесли законопроект о передаче бесхозных животных в приюты

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Законодательное собрание Ленинградской области предлагает до 2022 года продлить действие переходного периода, после которого передача животных без владельцев в приюты станет общеобязательной, соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераци", принятый Госдумой в конце прошлого года. Согласно статьям 16 и 18 этого закона, животные без владельцев подлежат отлову и немедленной передаче в приюты для животных, которые могут быть государственными, муниципальными, а также частными.

"Имеются основания полагать, что в настоящее время лишь незначительное количество существующих приютов для животных сможет отвечать указанным требованиям (в случае принятия постановления правительства Российской Федерации в редакции, предложенной в соответствующем проекте) к 1 января 2020 года", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, считают авторы инициативы, тем субъектам РФ, где приюты для животных еще не созданы, для их строительства потребуется значительное количество времени и финансов.