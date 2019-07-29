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РИА Новости

В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта

Вчера, 19:33
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта на севере Бразилии, сообщает портал Globo со ссылкой на управление пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).
Сообщается, что возникновение массовых беспорядков в тюрьме муниципалитета Алтамира было спровоцировано сведением счетов между двумя криминальными группировками.
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Всего, по данным Susipe, погибли 52 человека, 16 из них были обезглавлены. Позднее в помещениях, где происходили столкновения, начался пожар и некоторые заключенные скончались от удушья.
Беспорядки начались в семь часов утра и продолжались до полудня (18.00 мск). Бунтующие заключенные взяли в заложники двух надзирателей, которые были освобождены.
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