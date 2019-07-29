В Бразилии более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта на севере Бразилии, сообщает портал Более 50 заключенных погибли в ходе тюремного бунта на севере Бразилии, сообщает портал Globo со ссылкой на управление пенитенциарной системы штата Пара (Susipe).

Сообщается, что возникновение массовых беспорядков в тюрьме муниципалитета Алтамира было спровоцировано сведением счетов между двумя криминальными группировками.

Всего, по данным Susipe, погибли 52 человека, 16 из них были обезглавлены. Позднее в помещениях, где происходили столкновения, начался пожар и некоторые заключенные скончались от удушья.