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РИА Новости

Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН к семи годам за "обувную аферу"

Вчера, 19:25
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова к семи годам колонии по делу о хищении 263 миллионов рублей при закупке обуви, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Кроме того, суд назначил Коршунову штраф в размере 900 тысяч рублей.
Другой фигурант дела, экс-глава ведомственного ФГУП "Производственно-промышленный дом", Виталий Морусов получил пять лет и штраф 500 тысяч рублей.
"Взыскать солидарно с Коршунова и Морусова 26 миллионов 702 тысячи рублей в пользу УФСИН Красноярского края, 176 миллионов рублей в пользу УФСИН Пермского края и 60 миллионов рублей в пользу УФСИН Липецкой области", — добавил судья.
Защита заявила, что планирует обжаловать приговор.
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12 ноября 2018, 14:10
Участница "сахарной аферы" во ФСИН получила 2,5 года колонии
По данным следствия, гендиректор компании "Даце Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году сговорился с Коршуновым украсть деньги, выделенные на закупку обуви для ФСИН. По документам обувь должна была быть произведена в ведомственном ФГУП, которое в свое время с помпой открывало руководство ФСИН.
На деле же обувь должны были изготовить заключенные и сотрудники компании Арутюняна из более дешевых материалов, чем прописывалось в госконтрактах. Далее, как установило следствие, региональные управления ФСИН заключили госконтракты с указанным ФГУП, которым руководил Морусов, на общую сумму более 263 миллионов рублей.
Перед началом заседания Коршунов рассказал журналистам, что вину он не признает, так как "вся обувь была пошита и сношена". Он заявил, что считает уголовное дело надуманным и что из СИЗО видны проблемы, которые нужно решать на законодательном уровне.

"Я отвечал за всю экономику ФСИН. Сегодня мое место занимают три зама, я был один, а экономика очень большая. У нас в руководстве ФСИН нет ни одного генерала, который бы сидел, к счастью. Мы не знаем то, что надо в принципе делать, к великому сожалению, для того, чтоб это сделать, надо отсидеть, особенно в "Лефортово", — сказал Коршунов, добавив, что он провел в этом СИЗО 22 месяца, условия были нормальными.

В отношении Коршунова возбуждено еще несколько уголовных дел, в том числе о растрате при поставках автомобильного топлива и сахара для учреждений ФСИН почти на 160 миллионов рублей, взяточничестве, злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Симферополе. Арутюнян в сентябре 2018-го осужден на 3,5 года колонии общего режима.
Наручники на судебном заседании. Архивное фото
1 августа 2018, 05:11
Арестованы офицеры ФСБ, расследовавшие коррупцию во ФСИНОфицеров обвиняют в участии в незаконной сделке по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком, утверждают СМИ.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Мало 7 лет. Надо исходить от минимума. От 10 лет, и далее... :)
29 июля, 19:47
БНБрутал Натурал
1600000
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