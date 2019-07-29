Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН к семи годам за "обувную аферу"

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова к семи годам колонии по делу о хищении 263 миллионов рублей при закупке обуви, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кроме того, суд назначил Коршунову штраф в размере 900 тысяч рублей.

Другой фигурант дела, экс-глава ведомственного ФГУП "Производственно-промышленный дом", Виталий Морусов получил пять лет и штраф 500 тысяч рублей.

"Взыскать солидарно с Коршунова и Морусова 26 миллионов 702 тысячи рублей в пользу УФСИН Красноярского края, 176 миллионов рублей в пользу УФСИН Пермского края и 60 миллионов рублей в пользу УФСИН Липецкой области", — добавил судья.

Защита заявила, что планирует обжаловать приговор.

По данным следствия, гендиректор компании "Даце Групп" Смбат Арутюнян в 2015 году сговорился с Коршуновым украсть деньги, выделенные на закупку обуви для ФСИН. По документам обувь должна была быть произведена в ведомственном ФГУП, которое в свое время с помпой открывало руководство ФСИН.

На деле же обувь должны были изготовить заключенные и сотрудники компании Арутюняна из более дешевых материалов, чем прописывалось в госконтрактах. Далее, как установило следствие, региональные управления ФСИН заключили госконтракты с указанным ФГУП, которым руководил Морусов, на общую сумму более 263 миллионов рублей.

Перед началом заседания Коршунов рассказал журналистам, что вину он не признает, так как "вся обувь была пошита и сношена". Он заявил, что считает уголовное дело надуманным и что из СИЗО видны проблемы, которые нужно решать на законодательном уровне.

"Я отвечал за всю экономику ФСИН. Сегодня мое место занимают три зама, я был один, а экономика очень большая. У нас в руководстве ФСИН нет ни одного генерала, который бы сидел, к счастью. Мы не знаем то, что надо в принципе делать, к великому сожалению, для того, чтоб это сделать, надо отсидеть, особенно в "Лефортово", — сказал Коршунов, добавив, что он провел в этом СИЗО 22 месяца, условия были нормальными.