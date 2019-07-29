Россия и Иран проведут совместные военные учения

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Иран и Россия проведут военные учения в районе Индийского океана до конца года, заявил в интервью агентству Иран и Россия проведут военные учения в районе Индийского океана до конца года, заявил в интервью агентству IRNA командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади.

"Касательно проведения учений военно-морских сил двух стран в районе Индийского океана мы достигли договоренности, надеемся, что они пройдут до конца этого года", - сообщил он, говоря об ирано-российских военных учениях.

При этом он не уточнил, до конца года по какому календарю - григорианскому или иранскому - планируется проведение учений. Иранский календарь ведет свой отсчет с середины марта, в таком случае учения могут пройти до марта 2020 года.

Ханзади отметил, что встреча для координации и планирования учений пройдет в скором времени. Он добавил, что генштаб ВС Ирана подписал соглашение с министерством обороны РФ. Он отметил, что впервые подписанное соглашение рассматривается как поворотный момент в военном сотрудничестве двух стран.