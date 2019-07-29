Более 9 тысяч школьников Чувашии примут участие в проекте "Билет в будущее"

ЧЕБОКСАРЫ, 29 июл – РИА Новости. Более девяти тысяч школьников Чувашии в 2019 году примут участие в проекте ранней профориентации учащихся 6-11 классов "Билет в будущее", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"На электронном ресурсе проекта "Билет в будущее" будут зарегистрированы 9250 школьников", - сказал он.

По словам представителя пресс-службы, Чувашская Республика вошла в число 36 регионов, отобранных комиссией союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" для участия в проекте.

"Почти пять тысяч учащихся чувашских школ пройдут три этапа тестирования, более двух тысяч примут участие в практических мероприятиях ознакомительного формата, 925 учащихся – в практических мероприятиях формата вовлеченного выбора и 70 школьников – в практических мероприятиях формата углубленного выбора", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году в реализации проекта "Билет в будущее" приняли участие 70 чувашских школ, 19 техникумов и колледжей, в том числе Межрегиональный центр компетенций в области промышленных и инженерных технологий по специализации "Автоматизация, радиотехника и электроника" и специализированные центры компетенций, аккредитованные по стандартам WorldSkills. Профессиональное тестирование прошли более трех тысяч учащихся 6-11 классов, 2,2 тысячи из них приняли участие в мастер-классах на базе ведущих колледжей и техникумов республики. Для проведения мастер-классов в качестве наставников были привлечены более 150 преподавателей и мастеров производственного обучения по 36 профессиональным компетенциям, включая компетенции WorldSkills.