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РИА Новости

Генпрокуратура Украины проведет совещание по делу Окружного суда Киева

Вчера, 19:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Совещание в Генпрокуратуре Украины, на котором заслушают доказательства по делу о якобы давлении со стороны членов Окружного административного суда Киева на министерства и ведомства, состоится во вторник, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
Ранее во время общего брифинга Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Генпрокуратуры был продемонстрирован ролик, в котором среди прочего были якобы аудиозаписи разговоров судей Окружного админсуда. Аудиозаписи, по версии следствия, доказывают, что члены суда оказывали давление на различные министерства, ведомства и другие суды.
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"На завтра заместитель генпрокурора собирает совещание для заслушивания доказательств по делу. Именно он несет в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения (о совершении преступления – ред.). Подписывать подозрения на основе телевизионной пресс-конференции - абсурд", - написал Луценко на своей странице в Facebook в понедельник.
Генпрокурор добавил, что если его заместитель или он сам получат все необходимые доказательства и полные версии запущенных в эфир протоколов НАБУ, то судьи получат статус подозреваемых по делу.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Генпрокуратуры 26 июля пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, в отношении руководства и четырех судей окружного админсуда Киева подготовлены проекты о предоставлении статуса подозреваемых по факту вмешательства в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.
Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. Например, именно Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование канонической Украинской православной церкви.
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