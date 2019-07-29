"Новый поток" продолжит добиваться освобождения Мазурова

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группа "Новый поток" продолжит добиваться освобождения из-под стражи основателя компании Дмитрия Мазурова, сообщили журналистам в пресс-службе "Нового потока".

Мазурова подозревают в хищении у Сбербанка 1,8 миллиарда рублей, которые выделялись Антипинскому НПЗ. Суд 15 июля возбудил уголовное дело против бизнесмена и заключил его на два месяца под стражу. Защита обжаловала арест Мазурова и попросила избрать другую меру пресечения, однако Мосгорсуд в понедельник отклонил эту жалобу.

"Действующее уголовно-процессуальное законодательство запрещает применение стражи в качестве меры пресечения по делам, связанным с предпринимательской деятельностью. Таким образом, в компании считают, что решение судов о применении максимально суровой меры пресечения не обосновано. АО "Новый Поток" и сторона защиты намерены и дальше отстаивать права, интересы и доброе имя Д.П. Мазурова", - говорится в сообщении.

Антипинский НПЗ мощностью 9 миллионов тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Ранее он был базовым активом группы "Новый поток", но в мае отошел Сбербанку как залог по кредиту. В 2018 году предприятие работало с перебоями, а в апреле полностью прекратило производство. Оно снова возобновилось только в середине июля.