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РИА Новости

"Новый поток" продолжит добиваться освобождения Мазурова

Вчера, 19:04
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группа "Новый поток" продолжит добиваться освобождения из-под стражи основателя компании Дмитрия Мазурова, сообщили журналистам в пресс-службе "Нового потока".
Мазурова подозревают в хищении у Сбербанка 1,8 миллиарда рублей, которые выделялись Антипинскому НПЗ. Суд 15 июля возбудил уголовное дело против бизнесмена и заключил его на два месяца под стражу. Защита обжаловала арест Мазурова и попросила избрать другую меру пресечения, однако Мосгорсуд в понедельник отклонил эту жалобу.
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании Новый поток Дмитрий Мазуров. Архивное фото
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Мосгорсуд признал арест основателя "Нового потока" Мазурова законным
"Действующее уголовно-процессуальное законодательство запрещает применение стражи в качестве меры пресечения по делам, связанным с предпринимательской деятельностью. Таким образом, в компании считают, что решение судов о применении максимально суровой меры пресечения не обосновано. АО "Новый Поток" и сторона защиты намерены и дальше отстаивать права, интересы и доброе имя Д.П. Мазурова", - говорится в сообщении.
Антипинский НПЗ мощностью 9 миллионов тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Ранее он был базовым активом группы "Новый поток", но в мае отошел Сбербанку как залог по кредиту. В 2018 году предприятие работало с перебоями, а в апреле полностью прекратило производство. Оно снова возобновилось только в середине июля.
Ранее в Сбербанке заявляли, что инициировали возбуждение уголовного дела против Мазурова и бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели кредиторов в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам.
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
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Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании Новый поток Дмитрий Мазуров. Архивное фото
Мосгорсуд признал арест основателя "Нового потока" Мазурова законным
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