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РИА Новости

В Махачкале суд признал дело в отношении редактора "Черновика" законным

Вчера, 19:02
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МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы оставил в силе постановление о возбуждении уголовного дела в отношении редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма, сообщил РИА Новости представитель суда.
По его словам, адвокаты журналиста направили в суд жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела.
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21 июня, 11:33
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"Судья Советского районного суда Махачкалы постановил в удовлетворении жалобы о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева отказать", - рассказал собеседник агентства.
Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. ВС Дагестана, 3 июля рассмотрев апелляционную жалобу, оставил журналиста под арестом. Следствие в суде ходатайствовало оставить меру пресечения первой инстанции в силе, аргументируя это тем, что Гаджиев может бежать за пределы страны. После этого адвокаты заявили, что подадут жалобу в Европейский суд по правам человека.
Сам Гаджиев вину не признает и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Адвокаты заявляли, что не согласны с позицией суда, который не принял во внимание доводы защиты.
После ареста Гаджиева дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли с одинаковой первой полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев " и #Свободу Абдулмумину. Тем самым издания выразили протест по поводу ареста журналиста.
11 июля, 15:27
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