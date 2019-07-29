В Махачкале суд признал дело в отношении редактора "Черновика" законным

МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Советский районный суд Махачкалы оставил в силе постановление о возбуждении уголовного дела в отношении редактора "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма, сообщил РИА Новости представитель суда.

По его словам, адвокаты журналиста направили в суд жалобу на постановление о возбуждении уголовного дела.

"Судья Советского районного суда Махачкалы постановил в удовлетворении жалобы о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Гаджиева отказать", - рассказал собеседник агентства.

Советский районный суд Махачкалы 18 июня арестовал Гаджиева на два месяца, после чего защита заявила, что обжалует это решение, и направила апелляцию в Верховный суд республики. ВС Дагестана, 3 июля рассмотрев апелляционную жалобу, оставил журналиста под арестом. Следствие в суде ходатайствовало оставить меру пресечения первой инстанции в силе, аргументируя это тем, что Гаджиев может бежать за пределы страны. После этого адвокаты заявили, что подадут жалобу в Европейский суд по правам человека.

Сам Гаджиев вину не признает и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Адвокаты заявляли, что не согласны с позицией суда, который не принял во внимание доводы защиты.