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РИА Новости

Эксперты оценили крайний срок запуска "Северного потока — 2" в этом году

Вчера, 18:57
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Несмотря на отсутствие до сих пор разрешения Дании по "Северному потоку-2", план ввода газопровода в эксплуатацию до конца 2019 года еще может быть реализован, однако в данном вопросе сложно учесть абсолютно все нюансы, которые могут привести к сдвигу сроков по проекту, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Как говорил в июле глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, компания ожидает согласования Данией маршрута "Северного потока-2" в октябре. Однако издание Financial Times со ссылкой на источники заявляет, что критичным месяцем для планов по проекту может стать уже август.
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"Укладка газопровода ведется со скоростью до трех километров в день, поэтому на завершение датского участка компании потребуется полтора-два месяца, плюс несколько недель необходимо для пуско-наладки. Конечно, осенью в условиях штормов укладку газопровода на Балтике вести сложнее. Однако ставить какой-то конкретный месяц в качестве дедлайна пока рано – время у компании еще есть", - считает аналитик центра энергетики МШУ "Сколково" Сергей Капитонов.
Впрочем, еще в начале лета глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что на строительство датского участка потребуется максимум пять недель, хотя нужно помнить и о пуско-наладке. При этом из проекта разрешения Данией строительства следует, что реально работы могут начаться только через четыре недели после публикации решения.
Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечает, что обычно сроки ввода больших проектов указываются с запасом, и сложно предусмотреть абсолютно все нюансы, которые, например, могут возникнуть на этапе пуско-наладки. Он, однако, полагает, что "риск сдвига сроков ввода "трубы" в промышленную эксплуатацию на 2020 год, учитывая отсутствие разрешения со стороны Дании, уже довольно существенный".
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"Изменения, безусловно, политизированной позиции Дании стоит ожидать в случае прогресса в другой не менее политизированной сфере - достижении каких-то договоренностей по украинскому транзиту, что является неотъемлемым условием реализации проекта "Северный поток-2" в глазах многих европейских политиков", - отмечает Капитонов.
И все же директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова допускает, что при согласовании Данией маршрута в октябре, "Газпром" сможет уложиться в срок, но с одним условием: должны быть свободны задействованные судна-трубоукладчики. "Если трубоукладчик никем далее не забронирован, при условии выдачи Данией разрешения в октябре, завершить работы до конца года будет несложно. Возможно, август как критичная дата называется именно в связи с дальнейшими рабочими планами (судна – ред.) Pioneer Spirit", - заключает она.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Северный поток-2Алексей МиллерГазпромВиктор ЗубковДанияРоссияЭкономика
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