Эксперты оценили крайний срок запуска "Северного потока — 2" в этом году

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Несмотря на отсутствие до сих пор разрешения Дании по "Северному потоку-2", план ввода газопровода в эксплуатацию до конца 2019 года еще может быть реализован, однако в данном вопросе сложно учесть абсолютно все нюансы, которые могут привести к сдвигу сроков по проекту, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Как говорил в июле глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, компания ожидает согласования Данией маршрута "Северного потока-2" в октябре. Однако издание Financial Times со ссылкой на источники заявляет, что критичным месяцем для планов по проекту может стать уже август.

"Укладка газопровода ведется со скоростью до трех километров в день, поэтому на завершение датского участка компании потребуется полтора-два месяца, плюс несколько недель необходимо для пуско-наладки. Конечно, осенью в условиях штормов укладку газопровода на Балтике вести сложнее. Однако ставить какой-то конкретный месяц в качестве дедлайна пока рано – время у компании еще есть", - считает аналитик центра энергетики МШУ "Сколково" Сергей Капитонов.

Впрочем, еще в начале лета глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что на строительство датского участка потребуется максимум пять недель, хотя нужно помнить и о пуско-наладке. При этом из проекта разрешения Данией строительства следует, что реально работы могут начаться только через четыре недели после публикации решения.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечает, что обычно сроки ввода больших проектов указываются с запасом, и сложно предусмотреть абсолютно все нюансы, которые, например, могут возникнуть на этапе пуско-наладки. Он, однако, полагает, что "риск сдвига сроков ввода "трубы" в промышленную эксплуатацию на 2020 год, учитывая отсутствие разрешения со стороны Дании, уже довольно существенный".

"Изменения, безусловно, политизированной позиции Дании стоит ожидать в случае прогресса в другой не менее политизированной сфере - достижении каких-то договоренностей по украинскому транзиту, что является неотъемлемым условием реализации проекта "Северный поток-2" в глазах многих европейских политиков", - отмечает Капитонов.