Умер дирижер Александр Вакульский

УФА, 29 июл - РИА Новости. Дирижер Амстердамского симфонического оркестра Александр Вакульский скончался в Нидерландах в возрасте 70 лет, сообщает минкультуры Башкирии.
"В Голландии скончался знаменитый дирижер, уроженец Иглинского района Александр Вакульский. Министерство культуры Башкирии выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и почитателям таланта маэстро", - сообщает ведомство.
В сообщении отмечается, что Вакульский широко известен в России и во многих европейских странах.
"Его называли самым талантливым российским дирижером современности. Родился Вакульский 1 января 1949 года в деревне Косино Иглинского района Башкортостана, учился в Уфимской школе музыкального воспитания, где освоил игру на кларнете. Продолжил он свое музыкальное образование в Ленинградской консерватории как фаготист, там же окончил аспирантуру по специальности симфоническое дирижирование, одновременно работал в оркестре Ленинградской филармонии", - говорится в сообщении минкультуры.
По данным ведомства, музыкант в 1976 году переехал из России в Голландию, где стал главным дирижером Национального молодежного оркестра, а также главным дирижером Амстердамского симфонического оркестра, где проработал 23 года.
Вакульский - лауреат Международного конкурса дирижеров в Нидерландах, участник многих престижных музыкальных фестивалей в крупнейших городах Западной Европы. Возглавив симфонический оркестр в Амстердаме, он также выступал в качестве приглашенного дирижера с Государственным оркестром Евгения Светланова и оркестром города Турку (Финляндия). В 1993 году по приглашению Евгения Светланова начал работать с Государственным академическим симфоническим оркестром РФ, впоследствии стал его главным постоянным приглашенным дирижером. Записал с ГАСО симфонии Дворжака, произведения Дебюсси, Равеля, Респиги и Шумана. Дирижер также сотрудничал с Санкт-Петербургским филармоническим оркестром, ведущими оркестрами Германии, Испании, Италии, США, Финляндии, Франции, Швеции.