Умер дирижер Александр Вакульский

УФА, 29 июл - РИА Новости. Дирижер Амстердамского симфонического оркестра Александр Вакульский скончался в Нидерландах в возрасте 70 лет, сообщает минкультуры Башкирии.

"В Голландии скончался знаменитый дирижер, уроженец Иглинского района Александр Вакульский. Министерство культуры Башкирии выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и почитателям таланта маэстро", - сообщает ведомство.

В сообщении отмечается, что Вакульский широко известен в России и во многих европейских странах.

"Его называли самым талантливым российским дирижером современности. Родился Вакульский 1 января 1949 года в деревне Косино Иглинского района Башкортостана, учился в Уфимской школе музыкального воспитания, где освоил игру на кларнете. Продолжил он свое музыкальное образование в Ленинградской консерватории как фаготист, там же окончил аспирантуру по специальности симфоническое дирижирование, одновременно работал в оркестре Ленинградской филармонии", - говорится в сообщении минкультуры.

По данным ведомства, музыкант в 1976 году переехал из России в Голландию, где стал главным дирижером Национального молодежного оркестра, а также главным дирижером Амстердамского симфонического оркестра, где проработал 23 года.