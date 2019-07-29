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РИА Новости

Бывшего заммэра Смоленска арестовали по подозрению в коррупции

Вчера, 18:43
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БРЯНСК, 29 июл - РИА Новости. Бывший заместитель мэра Смоленска и еще пять участников коррупционной схемы арестованы в Смоленске по подозрению в мошенничестве и получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В Смоленске арестованы бывший и.о. заместителя главы областного центра по инвестициям и комплексному развитию и ряд других лиц, обвиняемых в коррупционных преступлениях", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что пятерым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одна обвиняемая будет находиться под домашним арестом.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении бывшего исполняющего обязанности заместителя главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию, начальника отдела потребительского рынка администрации города Смоленска, директора МУП "Комбинат студенческого питания", а также трех местных жителей.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в "превышении должностных полномочий", "мошенничестве", "получении взятки", "даче взятки", "воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности" и посредничестве во взяточничестве.
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По версии следствия, в период с ноября 2018 года по март 2019 года исполняющий обязанности заместителя главы города и начальник отдела потребительского рынка администрации города Смоленска получали взятки на общую сумму более 1,5 миллиона рублей от местного жителя и директора Комбината студенческого питания. Следствие полагает, что за эти деньги они оказывали содействие и общее покровительство комбината при незаконной организации предприятием ярмарок на муниципальных ярмарочных площадках в областном центре. При этом посредником при передаче взяток заместителю главы города Смоленска выступал его брат, говорится в сообщении.
Преступления выявлены в ходе совместных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.
Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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