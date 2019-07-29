СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Убитой в Москве блогерше нанесли не менее пяти колото-резаных ранений в шею и область груди, сообщил Убитой в Москве блогерше нанесли не менее пяти колото-резаных ранений в шею и область груди, сообщил РЕН ТВ

По информации телеканала, к моменту обнаружения тела девушка была мертва около восьми часов. По одной из версий случившегося, преступник пытался пристегнуть убитую к корпусу чемодана, чтобы вынести из квартиры труп.

Ранее стало известно, что девушку нашли с перерезанным горлом в чемодане. Труп обнаружил мужчина, который сдавал ей квартиру в Москве. Ему позвонили обеспокоенные родители погибшей, которые долго не могли связаться с дочерью.