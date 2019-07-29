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РИА Новости

СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве

Вчера, 18:40
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Убитая девушка-блогера Екатерина
Убитая девушка-блогера Екатерина
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Убитой в Москве блогерше нанесли не менее пяти колото-резаных ранений в шею и область груди, сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, к моменту обнаружения тела девушка была мертва около восьми часов. По одной из версий случившегося, преступник пытался пристегнуть убитую к корпусу чемодана, чтобы вынести из квартиры труп.
Ранее стало известно, что девушку нашли с перерезанным горлом в чемодане. Труп обнаружил мужчина, который сдавал ей квартиру в Москве. Ему позвонили обеспокоенные родители погибшей, которые долго не могли связаться с дочерью.
Убитая девушка училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях, аудитория которого составляла примерно 80 тысяч человек.
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