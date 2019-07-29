В МЧС прокомментировали слова красноярского губернатора о тушении пожаров

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Если население нуждается в помощи, то экономические соображения не станут препятствием для тушения лесных пожаров, считает первый замглавы МЧС Александр Чуприян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс назвал тушение некоторых видов пожаров "бессмысленным" из-за угрозы жизни спасателей и по экономическим соображениям.
27 июля, 17:33Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири
Чуприян отметил, что тушение пожара — это всегда убыточное мероприятие.
"Да, есть пожары, которые не обслуживаются людьми, так как они находятся в авиазоне. То есть тушение возможно только с помощью авиации. С помощью авиации можно тушить пожары, но наиболее эффективно, когда она работает совместно с наземной группировкой", — сказал он.
По его словам, с доводами об экономической целесообразности можно было бы согласиться, если бы не сотни населенных пунктов, оказавшихся в дыму.
"Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена", — добавил замглавы МЧС.
Он отметил, что ведомство усилит группировку для тушения лесных пожаров в Сибири, нынешних сил и средств недостаточно.
Пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем их площадь увеличивается.
Пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем их площадь увеличивается.