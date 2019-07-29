В МЧС прокомментировали слова красноярского губернатора о тушении пожаров

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Если население нуждается в помощи, то экономические соображения не станут препятствием для тушения лесных пожаров, считает первый замглавы МЧС Александр Чуприян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс назвал тушение некоторых видов пожаров "бессмысленным" из-за угрозы жизни спасателей и по экономическим соображениям.

Чуприян отметил, что тушение пожара — это всегда убыточное мероприятие.

"Да, есть пожары, которые не обслуживаются людьми, так как они находятся в авиазоне. То есть тушение возможно только с помощью авиации. С помощью авиации можно тушить пожары, но наиболее эффективно, когда она работает совместно с наземной группировкой", — сказал он.

По его словам, с доводами об экономической целесообразности можно было бы согласиться, если бы не сотни населенных пунктов, оказавшихся в дыму.

"Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена", — добавил замглавы МЧС.