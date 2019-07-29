Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T18:37Z
https://ria.ru/20190729/1556981676.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/90892/87/908928764_0:104:1001:667_1036x0_80_0_0_ae3b2741d404eb86db2f4c7fbd00e5d8.jpg
РИА Новости

В МЧС прокомментировали слова красноярского губернатора о тушении пожаров

Вчера, 19:30
21578
© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Если население нуждается в помощи, то экономические соображения не станут препятствием для тушения лесных пожаров, считает первый замглавы МЧС Александр Чуприян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс назвал тушение некоторых видов пожаров "бессмысленным" из-за угрозы жизни спасателей и по экономическим соображениям.
Рэпер Василий Вакуленко (Баста)
27 июля, 17:33
Знаменитости призвали потушить пожары в Сибири
Чуприян отметил, что тушение пожара — это всегда убыточное мероприятие.
"Да, есть пожары, которые не обслуживаются людьми, так как они находятся в авиазоне. То есть тушение возможно только с помощью авиации. С помощью авиации можно тушить пожары, но наиболее эффективно, когда она работает совместно с наземной группировкой", — сказал он.
По его словам, с доводами об экономической целесообразности можно было бы согласиться, если бы не сотни населенных пунктов, оказавшихся в дыму.
"Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена", — добавил замглавы МЧС.
Он отметил, что ведомство усилит группировку для тушения лесных пожаров в Сибири, нынешних сил и средств недостаточно.
Пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем их площадь увеличивается.
Тушение природного лесного пожара в Бурятии
Вчера, 15:40
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
20059181821
Обсудить 19
СибирьМЧСАлександр ЧуприянАлександр УссКрасноярский крайРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Губернатор имел ввиду то что средства потраченные на тушение лесных пожаров и поселков могли бы пригодится в Лондоне родственникам чиновников . Ведь они же отучившись в Европе потом будут руководить страной во благо крестьян!
29 июля, 20:15
Антошка Антошкин
26000110
Посольство Китая заявило протест Российской Федерации в связи с непринятием мер по тушению китайского имущества в Сибири.
29 июля, 20:49
lltpr
8810015
Рекомендуем
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
РИА
Новости
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Лента
новостей
Российские рубли и доллары США
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур. 4 апреля 2019
Астронавт НАСА сфотографировал с борта МКС разрушение корабля "Прогресс"
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
Мэрия предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
В Индии родился ребенок-русалка
Тушение природного лесного пожара в Бурятии
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
22:45Экс-сотрудника Минобороны заподозрили в получении крупной взятки
Лента новостейМолния