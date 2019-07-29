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РИА Новости

Пожар в цехе про производству шуб в Пятигорске локализовали

Вчера, 18:36
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ПЯТИГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске локализован на площади около тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Пятигорске на улице Краснослободской в цехе по производству шуб произошел пожар на площади около тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. По предварительным данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, погибших и пострадавших нет.
"Пожар локализован в 18.20 мск", - говорится в сообщении.
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