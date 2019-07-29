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РИА Новости

Дистрибьютора игрушек уличили в неуплате налогов на 600 миллионов рублей

Вчера, 18:31
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Гендиректору фирмы-дистрибьютора игрушек в России предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 600 миллионов рублей, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области генеральному директору ООО "САКС игрушки" предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору", - сказала Врадий.
По данным следствия, в период с 2015 по 2016 годы лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность ООО "САКС игрушки", уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль в общей сумме порядка 600 миллионов рублей, рассказала собеседница.
В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, допросы ряда лиц, назначена налоговая экспертиза.
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