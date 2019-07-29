Дистрибьютора игрушек уличили в неуплате налогов на 600 миллионов рублей

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Гендиректору фирмы-дистрибьютора игрушек в России предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 600 миллионов рублей, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области генеральному директору ООО "САКС игрушки" предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору", - сказала Врадий.

По данным следствия, в период с 2015 по 2016 годы лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность ООО "САКС игрушки", уклонились от уплаты НДС и налога на прибыль в общей сумме порядка 600 миллионов рублей, рассказала собеседница.