Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за неуплаты долга по ЖКХ

Как следует из банка данных исполнительных производств данных, опубликованных на сайте УФСПП по Тюменской области, Куйвашева Наталья Сергеевна имеет задолженность по коммунальным платежам в размере 9 тысяч 25 рублей. Исполнительное производство было возбуждено 23 июля.

В декларации о доходах губернатора Свердловской области за 2018 год указано, что супруга главы региона в прошлом году получила доход в размере 6,2 миллиона рублей, что на 1,7 миллиона меньше, чем в 2017 году. Ей принадлежит квартира площадью 118,7 "квадрата", доля в квартире площадью 131,7 квадратных метра, часть которой также принадлежит несовершеннолетнему ребенку супругов, нежилое помещение площадью 50,7 квадратных метра и половинные доли в еще двух нежилых объектах недвижимости. Также супруга губернатора владеет автомобилем Toyota RAV4.