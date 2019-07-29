В Ульяновской области сняли введенный из-за чумы свиней режим ЧС

Ранее глава правительства области Александр Смекалин сообщил, что 8 июля в селе Сурские Вершины Барышского района выявили очаг АЧС в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), а также обнаружили труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника "Сурские вершины". В Барышском районе с 10 по 16 июля вводился режим ЧС. 16 июля Смекалин сообщил, что новый очаг АЧС выявили в ЛПХ в соседнем с Барышским Кузоватовском районе, где погибли 11 свиней. На следующий день здесь был введен режим ЧС.