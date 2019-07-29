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РИА Новости

В Ульяновской области сняли введенный из-за чумы свиней режим ЧС

Вчера, 18:26
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПлощадка доращивания поросят в свинокомплексе
Площадка доращивания поросят в свинокомплексе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Площадка доращивания поросят в свинокомплексе. Архивное фото
САМАРА, 29 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Кузоватовском районе Ульяновской области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), снят, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее глава правительства области Александр Смекалин сообщил, что 8 июля в селе Сурские Вершины Барышского района выявили очаг АЧС в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ), а также обнаружили труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника "Сурские вершины". В Барышском районе с 10 по 16 июля вводился режим ЧС. 16 июля Смекалин сообщил, что новый очаг АЧС выявили в ЛПХ в соседнем с Барышским Кузоватовском районе, где погибли 11 свиней. На следующий день здесь был введен режим ЧС.
"Снят режим ЧС муниципального характера в Кузоватовском районе", - говорится в сообщении.
По последним данным Агентства ветеринарии Ульяновской области, для недопущения распространения африканской чумы свиней в поселке Кузоватово уничтожили 271 свинью.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Поросята
16 июля, 17:38
В Волгоградской области выявили очаг африканской чумы свиней
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