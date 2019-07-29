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РИА Новости

В Росавиации заявили о росте авиаперевозок на внутренних рейсах

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд федерального агентства воздушного транспорта на Международной выставке "Транспорт России"
Стенд федерального агентства воздушного транспорта на Международной выставке Транспорт России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские авиакомпании за прошедшие дни июля 2019 года увеличили перевозки на внутренних рейсах примерно на 20%, сообщил журналистам глава российского ведомства Александр Нерадько.
"Отмечается также существенный рост, в частности, за прошедший период времени июля в сравнении с аналогичным периодом июля прошлого года примерно на 20% рост внутренних перелетов идет. Так что это поручение про увеличение количества внутренних полетов, полетов, минуя Москву, мы фиксируем, что идет достаточно живым образом", - сообщил Нерадько в понедельник.
Ранее Росавиация ранее сообщала, что российские авиакомпании в январе-июне 2019 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1%, до 57,679 миллиона человек. В частности, перевозки на международных рейсах выросли на 18,1%, до 24,484 миллиона человек, на внутренних - на 8,1% - до 33,195 миллиона пассажиров.
Авиакомпании РФ в июне увеличили перевозку пассажиров на 9,9%, до 12,622 миллиона человек.
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