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РИА Новости

В Индии число жертв наводнений возросло до 86 человек, сообщили СМИ

Вчера, 18:20
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© AFP 2019 / Manjunath KiranЗатопленная дорога в Паравуре на окраине Кочи в южно-индийском штате Керала. 20 августа 2018
Затопленная дорога в Паравуре на окраине Кочи в южно-индийском штате Керала. 20 августа 2018
© AFP 2019 / Manjunath Kiran
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в северо-восточном индийском штате Ассам, который более двух недель находится во власти сильнейших муссонных ливней, увеличилось до 86 человек, сообщает газета Times of India.
Ранее сообщалось о 62 погибших.
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27 июля, 09:44
В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
Издание отмечает, что четверо из них погибли в понедельник. По сообщениям службы реагирования на стихийные бедствия штата Ассам, 1348 деревень в 17 округах штата все еще затоплены. Однако со снижением уровня воды общая ситуация в Ассаме улучшилась.
Ранее экстренные службы региона сообщали, что порядка 5,7 миллиона человек оказались в зоне затопления, свыше 151 тысячи человек были размещены в лагерях временного проживания. Паводок затронул 30 из 33 округов штата. На тот момент были затоплены свыше 4600 деревень. Одиннадцать рек штата, в том числе одна из крупнейших в Индии - Брахмапутра - вышли из берегов.
Вчера, 02:50
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