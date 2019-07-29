В Индии число жертв наводнений возросло до 86 человек, сообщили СМИ

Издание отмечает, что четверо из них погибли в понедельник. По сообщениям службы реагирования на стихийные бедствия штата Ассам, 1348 деревень в 17 округах штата все еще затоплены. Однако со снижением уровня воды общая ситуация в Ассаме улучшилась.

Ранее экстренные службы региона сообщали, что порядка 5,7 миллиона человек оказались в зоне затопления, свыше 151 тысячи человек были размещены в лагерях временного проживания. Паводок затронул 30 из 33 округов штата. На тот момент были затоплены свыше 4600 деревень. Одиннадцать рек штата, в том числе одна из крупнейших в Индии - Брахмапутра - вышли из берегов.