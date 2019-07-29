Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T18:16Z
https://ria.ru/20190729/1556981157.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155525/33/1555253330_0:318:3076:2048_1036x0_80_0_0_b0c154dba8d3e8d56bcef0310ea58ec4.jpg
РИА Новости
Медиавойны

В МИА "Россия сегодня" прокомментировали отмену блокировки Sputnik Литва

Вчера, 18:16
572
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗдание Международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала отмену блокировки сайта Sputnik Литва "лучом надежды на здравый смысл" и поблагодарила российский МИД и тех, кто высказывался против блокировки.
Ранее Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовской комиссии по радиовещанию и телевидению сообщил, что ведомство решило возобновить доступ к сайту Sputnik Литва на территории балтийской республики.
"В Литве отменили блокировку местного сайта Sputnik. Блеснул луч надежды на здравый смысл. Спасибо за поддержку МИД РФ и всем, кто высказался против этого нарушения свободы СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы МИА "Россия сегодня", опубликованном в ее Telegram-канале.
В агентстве также напомнили, что, несмотря на отмену блокировки Sputnik Литва, работа российских СМИ, и в том числе Sputnik, по-прежнему ограничивается по стороны властей Евросоюза, и, особенно, в Прибалтике. Среди этих ограничений - блокировка портала Baltnews.lv в Латвии, запрет шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему на въезд в Литву, блокировка в Литве нескольких сайтов, транслировавших передачи российских каналов, недопуск РИА Новости, RT, Первого канала, "Известий" и "Пятого канала" на оглашение приговора по резонансному делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
24 июля, 20:00
Симоньян прокомментировала блокировку властями Латвии сайта Baltnews.lv
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
900200
Обсудить 0
МедиавойныМИА "Россия сегодня"SputnikМИД РФРоссияЛитваВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес во время интервью в Хельсинки. 16 июля 2018
В СЖР прокомментировали выдвижение Fox News интервью с Путиным на "Эмми"
РИА
Новости
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Лента
новостей
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Литовская комиссия по телерадиовещанию возобновит доступ к сайту Sputnik
Российские рубли и доллары США
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко покинул Украину вместе с семьей, сообщили СМИ
Украинские военнослужащие с американскими противотанковыми ракетами Javelin во время парада в Киеве
Киев планирует купить "крупную партию" американского оружия
Деньги в кассовом аппарате
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Эксперты оценили крайний срок запуска "Северного потока — 2" в этом году
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
Лента новостейМолния