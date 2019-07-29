В МИА "Россия сегодня" прокомментировали отмену блокировки Sputnik Литва

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала отмену блокировки сайта Sputnik Литва "лучом надежды на здравый смысл" и поблагодарила российский МИД и тех, кто высказывался против блокировки.

Ранее Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу литовской комиссии по радиовещанию и телевидению сообщил, что ведомство решило возобновить доступ к сайту Sputnik Литва на территории балтийской республики.

"В Литве отменили блокировку местного сайта Sputnik. Блеснул луч надежды на здравый смысл. Спасибо за поддержку МИД РФ и всем, кто высказался против этого нарушения свободы СМИ", - говорится в сообщении пресс-службы МИА "Россия сегодня", опубликованном в ее Telegram-канале.

В агентстве также напомнили, что, несмотря на отмену блокировки Sputnik Литва, работа российских СМИ, и в том числе Sputnik, по-прежнему ограничивается по стороны властей Евросоюза, и, особенно, в Прибалтике. Среди этих ограничений - блокировка портала Baltnews.lv в Латвии, запрет шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему на въезд в Литву, блокировка в Литве нескольких сайтов, транслировавших передачи российских каналов, недопуск РИА Новости, RT, Первого канала, "Известий" и "Пятого канала" на оглашение приговора по резонансному делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.