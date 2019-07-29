Мосгорсуд признал арест основателя "Нового потока" Мазурова законным

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бизнесмену вменяют хищение 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка.

"Решение Тверского районного суда Москвы без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья Нина Шарапова.

Мазуров участвовал в слушании при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО №5. Он снова поделился с судом и публикой возмущением, вызванным этим уголовным делом.

"В очередной раз повторю, что Сбербанк в августе прошлого года сместил меня с позиции председателя совета директоров завода [Антипинского НПЗ], который я так долго строил. Председателем стал сотрудник Сбербанка, как и большинство членов совета директоров. Последние шесть месяцев Сбербанк управлял заводом без меня, я не мог повлиять на предприятие", - отметил коммерсант.

Новое руководство, по его утверждению, "допустило банкротство предприятия, в середине мая Сбербанк отобрал мои акции, а уже после появилось уголовное дело".

"Руководитель Сбербанка написал заявление министру, чтобы меня привлекли к уголовной ответственности, я видел этот документ. Я не понимаю, в чем меня обвиняют, буду защищать своё имя дальше", - сказал Мазуров.

Его защитники отмечали, что доводы следствия голословны, а вопрос с теми или иными предпринимательскими контрактами должен быть рассмотрен в коммерческом, гражданско-правовом поле, а не в рамках уголовного дела.

Адвокаты выразили мнение, что преследование Мазурова вызвано "агрессивной политикой" Сбербанка, чьи представители "обиделись на Мазурова, так как при них предприятие стало банкротом", а при бизнесмене развивалось и успешно функционировало.

Следователь, прокурор и участвовавший в заседании представитель Сбербанка в свою очередь настаивали на законности постановления суда первой инстанции.

Ранее в Сбербанке заявляли, что инициировали возбуждение уголовного дела против Мазурова и бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели кредиторов в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам.