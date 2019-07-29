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РИА Новости

В ДНР зафиксировали 27 нарушений нового перемирия за неделю

Вчера, 18:12
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские силовики 27 раз нарушили режим прекращения огня за минувшую неделю с момента вступления в силу нового перемирия в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ведомстве заявили, что за период с 15 по 21 июля украинские силовики 107 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 28 снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра, 514 мин калибрами 120 и 82 миллиметра и 14 танковых снарядов, погиб один мирный житель.
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Вчера, 15:23
Силовики используют перемирие для размещения вооружения, заявили в ЛНР
"За период с 22 по 28 июля было зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 11 мин калибром 120 и 82 миллиметра", - заявил представитель ДНР в СЦКК.
Новый режим прекращения огня вступил в силу 21 июля.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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