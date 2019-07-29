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РИА Новости
Культура

Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем

Вчера, 18:02
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомпозитор Игорь Крутой
Композитор Игорь Крутой
© РИА Новости / Нина Зотина
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Композитор Игорь Крутой. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин добавил, что Крутой стоял у истоков продюсерской профессии, подчеркнув, что он и сейчас продолжает активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, а также уделяет особое внимание поддержке и раскрытию молодых талантов и благотворительности.
"Ваша многогранная деятельность, личный вклад в популяризацию лучших традиций отечественного и мирового исполнительского искусства достойны глубокого уважения", - говорится в телеграмме.
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КультураИгорь КрутойВладимир ПутинРоссия
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