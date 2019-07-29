Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем

Путин добавил, что Крутой стоял у истоков продюсерской профессии, подчеркнув, что он и сейчас продолжает активно участвовать в культурной и общественной жизни страны, а также уделяет особое внимание поддержке и раскрытию молодых талантов и благотворительности.