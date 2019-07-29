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РИА Новости

Более 200 протоколов составили после несанкционированной акции в Москве

Вчера, 17:59
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московские суды получили более 200 административных протоколов на участников прошедшей в субботу несанкционированной акции, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь городского суда Ульяна Солопова.
"В московские суды в понедельник поступили 203 дела об административных правонарушениях, возбужденных в связи с событиями в рамках несогласованного массового мероприятия", - сказала она.
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По словам пресс-секретаря, часть из материалов рассмотрены, часть находится на рассмотрении, часть отложены, в том числе для надлежащего извещения нарушителей.
"Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено более десяти постановлений о наложении административного штрафа, более десяти постановлений об административном аресте", - отметила Солопова.
Несогласованный митинг у мэрии Москвы организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. По данным полиции, незаконная акция обернулась задержанием 1074 человека за различные правонарушения.
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Среди организаторов новой акции те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование.
Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
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МосгоризбиркомКонстантин ЯнкаускасСергей МитрохинМосковская городская думаИлья ЯшинМоскваПроисшествия
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