Более 200 протоколов составили после несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московские суды получили более 200 административных протоколов на участников прошедшей в субботу несанкционированной акции, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь городского суда Ульяна Солопова.

"В московские суды в понедельник поступили 203 дела об административных правонарушениях, возбужденных в связи с событиями в рамках несогласованного массового мероприятия", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, часть из материалов рассмотрены, часть находится на рассмотрении, часть отложены, в том числе для надлежащего извещения нарушителей.

"Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено более десяти постановлений о наложении административного штрафа, более десяти постановлений об административном аресте", - отметила Солопова.

Несогласованный митинг у мэрии Москвы организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. По данным полиции, незаконная акция обернулась задержанием 1074 человека за различные правонарушения.

Среди организаторов новой акции те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование.