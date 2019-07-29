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РИА Новости

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Вчера, 17:57
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДеньги в кассовом аппарате
Деньги в кассовом аппарате
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
До внедрения новой системы разница между планируемыми и реальными доходами от НДС в России составляла около 20 процентов, а в Британии – 9,1 процента. Теперь же этот показатель в России снизился до одного процента. В период с 2014 по 2018 год сумма поступлений от НДС выросла на 64%, в то время как номинальное потребление домашних хозяйств возросло лишь на 21%.
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Этого удалось добиться благодаря созданию двух больших дата-центров, в которые компании отправляли данные каждого счета-фактуры. Помимо этого, каждый ретейлер должен пользоваться кассами, которые связаны с центрами, отмечает издание.
Теперь в режиме реального времени можно проверить любой счет-фактуру и убедиться, что необходимая сумма НДС перечислена государству. С помощью искусственного интеллекта можно быстро обнаружить в данных некоторые закономерности и вычислить компании, присылающие нерабочие ссылки. Более того, можно отследить чиновников, у которых чаще всего наблюдаются недоимки по вверенным им компаниям, указывает автор.
Помимо этого, российское правительство сейчас стремится внедрить эту систему и среди самозанятых. По словам Джайлса, результат за этот год превосходит все ожидания, поскольку соблюдение правил избавляет от разбирательств с налоговой.
Издание отмечает, что глава ФНС Михаил Мишустин в прошлом был не политиком, а экспертом-технологом.
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"Мы создали технологию, и теперь становимся экономистами", - цитирует газета Мишустина.
Автор статьи подчеркивает, что сейчас введенная ФНС система скорее сфокусирована на обеспечении выплат НДС розничными торговцами. Financial Times называет его одним из самых прибыльных налогов для государства – только в развитых экономиках налог на добавленную стоимость обеспечивает более трех триллионов долларов бюджетных доходов. По всему миру НДС составляет около одной пятой от всех налоговых поступлений.
В качестве примера он приводит собственную беседу с Мишустиным. Глава ФНС возле интерактивного экрана с картой поинтересовался, где в Москве остановился журналист. После того, как Джайлс ответил, что он живет в отеле "Будапешт", карта увеличивается до гостиницы. "Вы ведь пили кофе, так?", - интересуется Мишустин. После этого открывается окно отеля с чеками на еду и напитки. "Всего было продано три капучино, один эспрессо и один латте. Один из них – ваш", - резюмирует глава ФНС.
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Издание отмечает, что Россия "стоит на передовой налогообложения", и уже многие страны используют данные в режиме реального времени для борьбы с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.
"Это будущее налоговой службы — цифровое, в режиме реального времени и никаких тебе деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока", - добавляет автор.
Полный перевод статьи опубликован на сайте ИноСМИ.
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Михаил МишустинФедеральная налоговая служба РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Да тут любой восхитится! Нищее население со всех сторон обложили налогами,и те боятся возразить. Зато чем богаче,тем меньше платят налоги. Всё возложено на нищее население.
29 июля, 18:24
РНРоман Неизвестный
173422046
Смешно . Ещё и с Британией себя сравнили . Типо у нас лучше.
29 июля, 18:07
Alex Markov
1031202039
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