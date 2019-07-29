В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3% населения страны (20,9 миллиона человек) против 13,9% (20,4 миллиона человек) годом ранее, сообщает Росстат.

"При расчете применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года — 10,753 тысячи рублей и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что это связано с опережающим ростом прожиточного минимума (на 7,2% за год) по сравнению с индексом потребительских цен (на 5,2%).

В Росстате подчеркнули, что дать корректную оценку численности малоимущего населения можно будет лишь по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты и другие доходы.

Квартальные оценки носят оперативный характер и подвержены сезонным колебаниям, заключили в ведомстве.