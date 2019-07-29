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РИА Новости

В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

Вчера, 17:56
14533
© РИА Новости / Александр КряжевДеньги
Деньги
© РИА Новости / Александр Кряжев
Деньги
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3% населения страны (20,9 миллиона человек) против 13,9% (20,4 миллиона человек) годом ранее, сообщает Росстат.
"При расчете применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года — 10,753 тысячи рублей и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения", — говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что это связано с опережающим ростом прожиточного минимума (на 7,2% за год) по сравнению с индексом потребительских цен (на 5,2%).
В Росстате подчеркнули, что дать корректную оценку численности малоимущего населения можно будет лишь по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты и другие доходы.
Квартальные оценки носят оперативный характер и подвержены сезонным колебаниям, заключили в ведомстве.
Борьба с бедностью является одной из ключевых задач властей. В мае 2018 года Владимир Путин поручил правительству снизить в два раза уровень бедности в стране до 2024 года. Об этом говорится в тексте указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации", более известном как "майские указы".
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8 июля, 10:53
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
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РосстатРоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
20 млн бедных,дно пробито с чем всех и поздравляю.Кто там по телеку нам втирал что средняя зарплата по стране 50 тыс?
29 июля, 19:35
Bob Staffl
146400011
Чтобы в России понизить процент бедняков - нужно сначала понизить процент богачей.
29 июля, 18:21
ttarasov.kadastr
14331009
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