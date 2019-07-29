В Росстате назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом квартале 2019 года выросла до 14,3% населения страны (20,9 миллиона человек) против 13,9% (20,4 миллиона человек) годом ранее, сообщает Росстат.
"При расчете применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года — 10,753 тысячи рублей и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что это связано с опережающим ростом прожиточного минимума (на 7,2% за год) по сравнению с индексом потребительских цен (на 5,2%).
В Росстате подчеркнули, что дать корректную оценку численности малоимущего населения можно будет лишь по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты и другие доходы.
Квартальные оценки носят оперативный характер и подвержены сезонным колебаниям, заключили в ведомстве.
Борьба с бедностью является одной из ключевых задач властей. В мае 2018 года Владимир Путин поручил правительству снизить в два раза уровень бедности в стране до 2024 года. Об этом говорится в тексте указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации", более известном как "майские указы".
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