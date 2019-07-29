Глава Чувашии вернулся в Чебоксары из Петербурга, где проходил лечение

Портал Mash 19 июля разместил информацию о том, что Игнатьева госпитализировали в Петербурге после форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце: якобы его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию кардиологического отделения Мариинской больницы с подозрением на инфаркт. Пресс-секретарь руководителя республики Олег Сидоров опроверг эту информацию, заявив РИА Новости, что Игнатьев проходит диспансеризацию во время отпуска. 22 июля пресс-служба правительства Чувашии разместила информацию о том, что глава Чувашии находится на плановом лечении в многопрофильной больнице в Санкт-Петербурге и "в ближайшее время, после выписки из больницы, Михаил Игнатьев продолжит исполнение своих обязанностей".