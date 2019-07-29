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РИА Новости

Глава Чувашии вернулся в Чебоксары из Петербурга, где проходил лечение

Вчера, 17:55
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев вернулся в Чебоксары после планового лечения в Санкт-Петербурге.
"Вернулся в Чувашию. Приветствую всех на родной земле!", - написал глава Чувашии на своей странице в Instagram.
Он также разместил свою фотографию у трапа самолета. Комментариев о состоянии здоровья и цели поездки в Санкт-Петербург Игнатьев не приводит.
Портал Mash 19 июля разместил информацию о том, что Игнатьева госпитализировали в Петербурге после форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце: якобы его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию кардиологического отделения Мариинской больницы с подозрением на инфаркт. Пресс-секретарь руководителя республики Олег Сидоров опроверг эту информацию, заявив РИА Новости, что Игнатьев проходит диспансеризацию во время отпуска. 22 июля пресс-служба правительства Чувашии разместила информацию о том, что глава Чувашии находится на плановом лечении в многопрофильной больнице в Санкт-Петербурге и "в ближайшее время, после выписки из больницы, Михаил Игнатьев продолжит исполнение своих обязанностей".
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Михаил ИгнатьевЧувашияСанкт-ПетербургОбщество
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