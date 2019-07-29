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РИА Новости
Туризм

В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков

Вчера, 23:23
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Праздничный салют над рекой Казанка в Казани в честь Дня Победы
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. На выходных в Токио вдоль реки Сумида было запущено около 20 тысяч фейерверков в честь ежегодного фестиваля, сообщает News On Japan.
Фестиваль фейерверков на реке Сумида проводится в последнюю субботу июля и собирает около миллиона зрителей.
В этом году фейерверки формировали образы, связанные с Олимпийскими и Параолимпийскими играми в Токио в 2020 году и новой эрой "Рэйва", начавшейся первого мая.
Тысячи людей в традиционном японском кимоно "юката" радовались и фотографировали фейерверки. Всего фестиваль длился полтора часа.
Путешественница, приехавшая из префектуры Айти, отметила, что зрелище было фантастическим, и добавила, что в следующем году обязательно вернется.
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