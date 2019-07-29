Несгоревшие элементы корабля "Прогресс МС-11" упали в Тихий океан

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-11", покинувший в понедельник Международную космическую станцию и сведенный с околоземной орбиты, прекратил существование в южной части Тихого океана, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаша.

Корабль "Прогресс МС-11" с грузами для экипажа МКС был выведен на орбиту 4 апреля и в тот же день причалил к станции. Корабль установил рекорд по длительности полета (3 часа 21 минута) от запуска до стыковки. Экипаж перенес грузы на МКС и уложил в "Прогресс МС-11" удаляемое оборудование и мусор.

"Несгоревшие элементы конструкции корабля "Прогресс МС-11" упали в южной части Тихого океана", - сказал собеседник агентства, добавив, что зона падения закрыта для авиации и мореплавания.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.