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РИА Новости
Ситуация в Судане

На западе Судана ввели комендантский час из-за демонстраций

Вчера, 17:45
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комендантский час введен в городе эль-Абьяд в провинции Северный Кордофан на западе Судана на фоне начавшихся демонстраций, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на губернатора провинции.
Ранее оппозиционный Комитет суданских врачей заявил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате столкновений с силами безопасности страны в городе эль-Абьяд во время мирной акции протеста с требованием улучшения жизни.
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Сообщается, что губернатор провинции объявил о введении комендантского часа и приостановке занятий в учебных заведениях в связи с охватившими город демонстрациями. По его словам, представителей органов безопасности страны не было в районе рынка, где погибли демонстранты. Он также подчеркнул, что был создан комитет по расследованию произошедших событий.
Губернатор добавил, что в настоящее время обстановка в эль-Абьяде нормализовалась.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.
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Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза. К настоящему моменту стороны договорились о формировании Верховного правящего совета с участием военных и гражданских, а также ведут сложное обсуждение конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон на ближайшие три года переходного периода.
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