На западе Судана ввели комендантский час из-за демонстраций

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Комендантский час введен в городе эль-Абьяд в провинции Северный Кордофан на западе Судана на фоне начавшихся демонстраций, сообщает телеканал " Комендантский час введен в городе эль-Абьяд в провинции Северный Кордофан на западе Судана на фоне начавшихся демонстраций, сообщает телеканал " Аль-Арабия " со ссылкой на губернатора провинции.

Ранее оппозиционный Комитет суданских врачей заявил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате столкновений с силами безопасности страны в городе эль-Абьяд во время мирной акции протеста с требованием улучшения жизни.

Сообщается, что губернатор провинции объявил о введении комендантского часа и приостановке занятий в учебных заведениях в связи с охватившими город демонстрациями. По его словам, представителей органов безопасности страны не было в районе рынка, где погибли демонстранты. Он также подчеркнул, что был создан комитет по расследованию произошедших событий.

Губернатор добавил, что в настоящее время обстановка в эль-Абьяде нормализовалась.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.