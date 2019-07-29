В Северной Осетии возбудили дело против туриста за фотосессию с черепами

"В интернете была опубликована информация на личной странице туриста, который, находясь в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" селения Даргавс в Пригородном районе... совершил непристойные, глумливые действия, несовместимые с требованиями морали, а именно извлек из склепа черепа усопших, выставил их на оконный проем склепа, сфотографировался с ними на камеру своего мобильного телефона и опубликовал фотографии на своей личной странице в Instagram", - говорится в сообщении.