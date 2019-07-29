В Северной Осетии возбудили дело против туриста за фотосессию с черепами

ПЯТИГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пятигорска, который во время посещения туристического объекта "Город мертвых" в Северной Осетии достал из склепа черепа, сфотографировался с ними и опубликовал снимки в Instagram, сообщает МВД по Северной Осетии.
"В интернете была опубликована информация на личной странице туриста, который, находясь в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых" селения Даргавс в Пригородном районе... совершил непристойные, глумливые действия, несовместимые с требованиями морали, а именно извлек из склепа черепа усопших, выставил их на оконный проем склепа, сфотографировался с ними на камеру своего мобильного телефона и опубликовал фотографии на своей личной странице в Instagram", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, полицейские установили, что к инциденту причастен 18-летний житель Пятигорска.
"В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", - отметили в МВД.