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РИА Новости

Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса

Вчера, 17:34
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© Научно-исследовательский центр "Планета"Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
© Научно-исследовательский центр "Планета"
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Предприятие Росгидромета Научно-исследовательский центр "Планета" опубликовало космические снимки лесных пожаров в Сибири - на них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.
Согласно спутниковым снимкам, по состоянию на 15.24 мск основные очаги пожаров располагаются в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.
© Научно-исследовательский центр "Планета"Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
© Научно-исследовательский центр "Планета"
Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019
Снимки публикуются раз в сутки. На сайте центра доступны фотографии со спутников с 27 июля.
Первый замминистра МЧС Александр Чуприян ранее заявил, что пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем площадь пожаров увеличивается.
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