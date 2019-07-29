Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Предприятие Росгидромета Научно-исследовательский центр " Предприятие Росгидромета Научно-исследовательский центр " Планета " опубликовало космические снимки лесных пожаров в Сибири - на них видны десятки очагов пожаров и тянущийся к южным границам страны дым.

Согласно спутниковым снимкам, по состоянию на 15.24 мск основные очаги пожаров располагаются в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии.

© Научно-исследовательский центр "Планета" Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019 © Научно-исследовательский центр "Планета" Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019

Снимки публикуются раз в сутки. На сайте центра доступны фотографии со спутников с 27 июля.