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РИА Новости

В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Яшина

Вчера, 17:29
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить в силе отказ в регистрации главы Красносельского муниципального округа оппозиционера Ильи Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Как уточнил в ходе заседания в понедельник член МГИК Дмитрий Реут, поводом для отказа стало превышение брака в подписных листах. "По итогам проверки подписей достоверных - 4429, недействительных - 507, что само по себе является основанием для отказа в регистрации", - сказал он.
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Реут также отметил, что еще одним основанием для отказа Яшину является использование должностного положения. "Никем не оспаривается, что такой факт имел место быть. На сайте муниципального образования были размещены ссылки на агитационные ролики", - сказал он.
Ранее Щербинский суд Москвы на 10 суток арестовал Яшина за организацию несанкционированной акции в столице 27 июля, поэтому он не присутствовал на заседании рабочей группы, его интересы защищали его представители.
"Рабочая группа будет рекомендовать Московской избирательной комиссии оставить жалобу кандидата Яшина без удовлетворения", - сказала руководитель рабочей группы Рима Кузнецова.
Она также сообщила, что итоговое заседание, на котором будет приниматься решение по жалобе Яшина, состоится во вторник.
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Ранее в понедельник рабочая группа Мосгоризбиркома рассматривала жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Анастасии Брюхановой и Юлии Галяминой и приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить их без удовлетворения.
Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по всем жалобам. Среди них - оппозиционеры Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Любовь Соболь, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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МосгоризбиркомМосковская городская думаИлья ЯшинМоскваПолитика
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