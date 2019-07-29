В Пятигорске загорелся цех по производству шуб

Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске. 29 июля 2019

© ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске. 29 июля 2019

ПЯТИГОРСК, 29 июл - РИА Новости. Пожар произошел в цехе по производству шуб в Пятигорске на площади около тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"В Пятигорске пожар в цехе по производству шуб. В 16.49 мск объявлен ранг №2. Информация уточняется. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров.