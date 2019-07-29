Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T17:25Z
https://ria.ru/20190729/1556978913.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155349/74/1553497461_0:0:2730:1536_1036x0_80_0_0_fa83cece26372165c090b45a86a3c82b.jpg
РИА Новости

Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированием

Вчера, 17:25
354
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Решение по ближневосточному урегулированию должны принимать Израиль и Палестина, США лишь предлагают помощь, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы можем предложить наше видение, наш план … но в конечном итоге - решение за ними", - сказал Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.
"В конечном итоге это решение сделают премьер-министр Израиля и руководство на Западном берегу (реки Иордан) в Газе", - подчеркнул он.
Госсекретарь отказался раскрыть детали предлагаемого Вашингтоном плана урегулирования конфликта и не ответил на вопрос о том, поддерживает действующая администрация США концепцию двух государств.
"Вы скоро узнаете детали", - сказал госсекретарь, сообщив, что представители госдепартамента и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вскоре посетят регион.
Столкновение палестинских протестующих с полицией Израиля
26 июля, 12:01
Эксперты прокомментировали разрыв соглашений между Израилем и Палестиной
В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Вид на разделительный израильский барьер и поселение Неве Яаков в Восточном Иерасуламе из палестинской деревни Ал-Рам на Западном берегу реки Иордан. 17 января 2019
23 июля, 23:12
Небензя отверг идею США по урегулированию палестино-израильского конфликта
200105
Обсудить 0
Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАПалестинаСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео рассказал о пяти случаях "вмешательства" России за последние годы
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео не ставит сроков для заключения нового соглашения с Ираном
МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса во время встречи с Сергеем Лавровым. 16 мая 2018
В ООН видят в России союзника для ответа на вызовы современности
Лента
новостей
Трансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына
Помпео похвастался, что обошел Родмана по времени общения с Ким Чен Ыном
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД оценил действия США в рамках палестино-израильского урегулирования
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, заявил Помпео
Танкер Stena Impero
Иран отверг возможность обмена задержанного Stena Impero на Grace 1
Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев
Суд отклонил иск главреда "МК" Гусева к бывшей супруге
Московская городская избирательная комиссия
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Брюхановой
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Яшина
На западе Судана ввели комендантский час из-за демонстраций
Военнослужащие в Судане
На западе Судана демонстранты подожгли здание банка, сообщили СМИ
Травяная лягушка
В Турции жандармы изъяли три тысячи лягушек, которых хотели продать отелям
Спецпосланник ООН призвал провести встречу высокого уровня по Ливии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
Лента новостейМолния