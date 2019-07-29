Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированием

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Решение по ближневосточному урегулированию должны принимать Израиль и Палестина, США лишь предлагают помощь, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы можем предложить наше видение, наш план … но в конечном итоге - решение за ними", - сказал Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.

"В конечном итоге это решение сделают премьер-министр Израиля и руководство на Западном берегу (реки Иордан) в Газе", - подчеркнул он.

Госсекретарь отказался раскрыть детали предлагаемого Вашингтоном плана урегулирования конфликта и не ответил на вопрос о том, поддерживает действующая администрация США концепцию двух государств.

"Вы скоро узнаете детали", - сказал госсекретарь, сообщив, что представители госдепартамента и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер вскоре посетят регион.

В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.