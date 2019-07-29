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РИА Новости

Суд отклонил иск главреда "МК" Гусева к бывшей супруге

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев
Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева, требовавшего признать незаконными сделки, в результате которых его бывшая жена Евгения Ефимова утратила 50-процентную долю в издательстве "Эксим-Пресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснили участники процесса, Ефимова в августе 2017 года продала свою долю в ООО "Издательский дом "Эксим-Пресс" за 276 тысяч рублей самому обществу, а спустя год, в августе 2018 года, издательство передало эту долю Эдуарду Жигайлову, второму участнику общества. По мнению истца, эти сделки были притворными, прикрывавшими сделку по продаже Ефимовой своей доли Жигайлову.
Главный редактор и владелец газеты Московский комсомолец Павел Гусев с супругой Евгенией Ефимовой. Архивное фото
22 августа 2018, 13:20
Жена главреда "МК" требует разделить имущество почти на 30 млрд рублей
Как заявил представитель истца, Ефимова не получала согласия Гусева на совершение сделок, хотя доля на тот момент являлась их общей семейной собственностью. При этом, по словам юриста, она ранее обращалась за одобрением других сделок – на отчуждение двух квартир и долей в двух коммерческих структурах.
Представители ответчиков "Эксим-Пресс", Жигайлова и Ефимовой иск не признали, заявив, что Ефимова реализовала свое законное и только ей принадлежащее корпоративное право по выходу из хозяйственного общества. Как отметил представитель Ефимовой, стоимость доли поступила в общее семейное имущество, права истца не были нарушены. Кроме того, представители соответчиков заявили о пропуске главредом "МК" срока исковой давности. По данным ЕГРЮЛ, Ефимова в настоящее время является гендиректором ИД "Эксим-Пресс", а Жигайлов – его единственным участником.
Главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев. Архивное фото
24 сентября 2018, 15:35
Главред "МК" обвинил жену в краже семейного имущества
Пресненский суд Москвы в феврале удовлетворил исковое заявление Гусева к Ефимовой о расторжении брака. Процесс по разделу имущества бывших супругов еще продолжается. Как ранее сообщала РИА Новости адвокат Марина Дубровская, Ефимова претендует ровно на половину совместно нажитого имущества. По ее словам, общая стоимость имущества превышает 27 миллиардов рублей. Адвокат отметила, что сам Гусев не согласен с иском, а его видение раздела имущества не устраивает Ефимову. Разбирательство проходит в закрытом от публики режиме и длится более полугода.
Гусев работает в "Московском комсомольце" три с половиной десятка лет. "За 35 лет газета стала моим родным домом. Спешу доложить, что уходить из него не собираюсь. Не дождутся!" - написал он в статье, опубликованной в мае 2018 года.
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Павел ГусевМоскваПроисшествия
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