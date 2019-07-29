Суд отклонил иск главреда "МК" Гусева к бывшей супруге

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева, требовавшего признать незаконными сделки, в результате которых его бывшая жена Евгения Ефимова утратила 50-процентную долю в издательстве "Эксим-Пресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснили участники процесса, Ефимова в августе 2017 года продала свою долю в ООО "Издательский дом "Эксим-Пресс" за 276 тысяч рублей самому обществу, а спустя год, в августе 2018 года, издательство передало эту долю Эдуарду Жигайлову, второму участнику общества. По мнению истца, эти сделки были притворными, прикрывавшими сделку по продаже Ефимовой своей доли Жигайлову.

Как заявил представитель истца, Ефимова не получала согласия Гусева на совершение сделок, хотя доля на тот момент являлась их общей семейной собственностью. При этом, по словам юриста, она ранее обращалась за одобрением других сделок – на отчуждение двух квартир и долей в двух коммерческих структурах.

Представители ответчиков "Эксим-Пресс", Жигайлова и Ефимовой иск не признали, заявив, что Ефимова реализовала свое законное и только ей принадлежащее корпоративное право по выходу из хозяйственного общества. Как отметил представитель Ефимовой, стоимость доли поступила в общее семейное имущество, права истца не были нарушены. Кроме того, представители соответчиков заявили о пропуске главредом "МК" срока исковой давности. По данным ЕГРЮЛ, Ефимова в настоящее время является гендиректором ИД "Эксим-Пресс", а Жигайлов – его единственным участником.

Пресненский суд Москвы в феврале удовлетворил исковое заявление Гусева к Ефимовой о расторжении брака. Процесс по разделу имущества бывших супругов еще продолжается. Как ранее сообщала РИА Новости адвокат Марина Дубровская, Ефимова претендует ровно на половину совместно нажитого имущества. По ее словам, общая стоимость имущества превышает 27 миллиардов рублей. Адвокат отметила, что сам Гусев не согласен с иском, а его видение раздела имущества не устраивает Ефимову. Разбирательство проходит в закрытом от публики режиме и длится более полугода.