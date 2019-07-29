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РИА Новости

Астрономы НАСА открыли три планеты у соседней звезды

Вчера, 18:10
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© NASA / Goddard Space Flight CenterТелескоп TESS на орбите между Луной и Землей
Телескоп TESS на орбите между Луной и Землей
© NASA / Goddard Space Flight Center
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три планеты, наблюдая за яркой, но небольшой звездой в созвездии Золотой Рыбы, удаленной от нас на 73 световых года. На спутниках одного из этих миров может существовать жизнь, пишут ученые в журнале Nature Astronomy.

"Звезда TOI-270 отличается очень спокойным характером. Это заметно упрощает последующие поиски возможных следов жизни на ее планетах и их спутниках. Вдобавок, все эти миры синхронизированы друг с другом, что упростит поиски других, более землеподобных планет, если они есть в этой системе", — заявил Максимилиан Гюнтер (Maximillian Guenther) из Массачусетского технологического института (США).

Телескоп TESS был запущен в апреле прошлого года в качестве замены для его знаменитого предшественника, орбитальной обсерватории "Кеплер", открывшей тысячи экзопланет за восемь лет работы. Запасы топлива на его борту сейчас подходят к концу, и ученые ожидают, что он окончательно прекратит наблюдения в самое ближайшее время.
В отличие от него, TESS будет следить не за одним участком неба, как это делал "Кеплер" в первые четыре года работы на орбите, а за разными уголками космоса, где находятся интересные ученым звезды и планеты.
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Еще одним новшеством станет то, что TESS будет следить не за солнцеподобными, а за более яркими звездами, о планетах которых астрономы сегодня практически ничего не знают. Их "перепись", как надеются ученые, покажет, как часто могут формироваться аналоги Земли у более крупных и ярких светил, и насколько вероятно зарождение жизни на их поверхности.
Первое подобное открытие, как отмечают Гюнтер и его коллеги, TESS совершил, наблюдая за светилами в созвездии Золотой Рыбы, которые он изучал в первые месяцы после начала его научной карьеры.
Внимание планетологов привлекла небольшая звезда TOI-270, красный карлик среднего возраста, чья масса примерно в два раза меньше, чем у Солнца. Небольшое расстояние до этого светила, а также его невероятно спокойный характер, помогли TESS "напрямую" открыть сразу три планеты в его окрестностях и точно измерить их свойства.
Все эти миры не похожи на планеты Солнечной системы – они одновременно больше Земли и ее ближайших соседок, но при этом меньше Юпитера, Нептуна и других газовых гигантов. Ближняя к звезде планета, чья масса примерно в два раза больше, чем у нашего мира, относится к числу так называемых "суперземель", а два ее более крупных соседа – к экзотическим "суб-Нептунам".
Так ученые называют достаточно крупные планеты, которые вряд ли могут обладать каменистой поверхностью, но которые при этом заметно уступают "настоящим" газовым гигантам в размерах. Часть исследователей предполагает, что некоторые из них могут представлять причудливые "водные миры", почти полностью состоящие из воды. Планеты TOI-270c и TOI-270d примерно в шесть и пять раз тяжелее Земли, что делает это крайне маловероятным.
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Все эти планеты, как отмечают ученые, пока остаются самыми небольшими и близкими к Земле мирами, за которыми можно наблюдать "напрямую", отслеживая то, как они проходят по диску светила. Это позволит ученым очень точно изучить состав их атмосферы, если она существует, а также оценить их пригодность для жизни.
С другой стороны, уже сейчас можно сказать, что все три планеты вряд ли могут быть обитаемыми. Суперземля TOI-270b расположена слишком близко к светилу, из-за чего на ее поверхности царит настоящий ад со средними температурами, превышающими 250 градусов Цельсия.
Две других планеты, скорее всего, обладают слишком густой атмосферой, чтобы в ее верхних слоях могла зародиться жизнь, а температуры на втором мире, TOI-270c, тоже очень высокие – они превышают 150 градусов Цельсия. При определенных условиях, жизнь может скрываться на лунах последнего "суб-Нептуна", где будут царить почти земные температуры.
С другой стороны, если на этих мирах существует жизнь, вероятность ее выживания заметно выше, чем на других кандидатах на роль прибежища инопланетной жизни. Число пятен на поверхности TOI-270, а также уровень ее магнитной активности, как показали замеры TESS, пока остаются на рекордно низком уровне. Это уменьшает вероятность того, что вспышки или корональные выбросы могли уничтожить местную флору и фауну.
Как надеются ученые, первые ответы на подобные вопросы они получат уже в ближайшие годы, когда на орбиту будет выведен телескоп JWST, "наследник" Хаббла. Он будет обладать достаточно высоким разрешением для того, чтобы получить фотографии этих миров и попытаться найти следы жизни в их атмосферах, заключают ученые.
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TESS (телескоп)планетыКосмос - РИА НаукаНАСАМассачусетский технологический институтСШАРИА Наука
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