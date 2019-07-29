На Урале двое детей открыли стрельбу по продавщице из игрушечного пистолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции Екатеринбурга проводят беседу с двумя учениками младших классов, которые открыли стрельбу из игрушечного пистолета по продавщице в магазине, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в местных соцсетях появились сообщения о том, что два мальчика младшего школьного возраста зашли в магазин детских игрушек, подошли к прилавку и что-то спросили у продавщицы. Затем один из них достал пистолет и начал в упор стрелять в нее. Пистолет, из которого ребенок производил выстрелы, был пневматическим и стрелял маленькими шариками.

По словам Горелых, инцидент произошел 26 июля в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Он отметил, что эти школьники - мальчики семи и восьми лет - неоднократно ранее приходили в этот магазин и были заподозрены в том, что похищали игрушки.

"Когда (дети - Прим. ред.) в очередной раз пришли, продавщица догадалась и решила воспрепятствовать этому процессу, тогда один из мальчиков игрушечным пистолетом открыл стрельбу. Априори он не может причинить никакие травмы, потому что, еще раз подчеркну, был игрушечный, стреляет шариками. Одного (ребенка - Прим. ред.) сотрудник торговой точки задержал и передал сотрудникам полиции, а второй убежал", - сказал собеседник агентства.