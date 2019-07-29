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РИА Новости

В Саратове мусоровоз задавил пенсионерку

Вчера, 17:17
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САРАТОВ, 29 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Мусоровоз в Заводском районе Саратова в понедельник сбил насмерть женщину-пешехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
По предварительным данным пресс-службы областного управления ГИБДД, грузовой автомобиль МАЗ под управлением 25-летнего водителя около 13.35 (12.35 мск) на улице Миллеровская в начале движения сбил 80-летнюю пенсионерку, которая была госпитализирована.
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"Впоследствии женщина, получившая травмы в ДТП с участием мусоровоза, скончалась", - пояснили в городском отделе ведомства.
ГИБДД по факту ДТП проводит проверку, обстоятельства происшествия уточняются, добавила собеседница агентства.
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