В Саратове мусоровоз задавил пенсионерку

САРАТОВ, 29 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Мусоровоз в Заводском районе Саратова в понедельник сбил насмерть женщину-пешехода, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

По предварительным данным пресс-службы областного управления ГИБДД, грузовой автомобиль МАЗ под управлением 25-летнего водителя около 13.35 (12.35 мск) на улице Миллеровская в начале движения сбил 80-летнюю пенсионерку, которая была госпитализирована.