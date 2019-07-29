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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали воссоздание упраздненных при Горбачеве полков

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Александр ПаниотовДепутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Швыткин
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Швыткин
© РИА Новости / Александр Паниотов
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Воссоздание в рядах Вооруженных сил РФ ранее расформированных понтонно-мостовых полков и отдельных ремонтно-восстановительных батальонов - абсолютно правильное решение, особенно актуальное в свете природных катаклизмов, происходящих сейчас в стране, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ремонтно-восстановительные батальоны дивизий и "армейских комплектов" (типовой комплект соединений и частей родов войск, включаемых в состав общевойсковых (танковых) армий) были расформированы решением бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в 2008 году и позднее, а их функционал передавали на "аутсорсинг". А большинство понтонно-мостовых соединений было расформировано еще раньше, с 1989 года, по решению генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева.
"Я считаю, что это абсолютно правильное решение. На сегодняшний день военные привлекаются к ликвидации многих стихийных бедствий, а у нас, вы видите, то наводнения, то паводки, то пожары, то еще что-то, - эти подразделения, безусловно, будут применяться, их появление несет в себе актуальность", - заявил РИА Новости депутат.
Также на вопрос о возможных финансовых трудностях при создании новых подразделений депутат пояснил, если какие-то средства на это потребуются, их использование будет оправдано.
"Задействование этих подразделений в мирное время, да и в различных ситуациях, это будет оправдано однозначно, потому что они позволят обеспечить спасение жизни и нормальной жизнедеятельности людей в различных условиях", - добавил Швыткин.
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Юрий ШвыткинГосдума РФМихаил ГорбачевАнатолий СердюковРоссияОбщество
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