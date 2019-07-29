Вступил в силу приказ об условиях доступа волонтеров в медорганизации

"Мы очень долго работали и ждали, пока появится этот документ. По сути, он устанавливает единые правила игры, без которых дальнейшее развитие медицинского волонтерства невозможно. Приказ прописывает все условия и требования, которые предъявляются к добровольцам, в том числе отношение к информации, являющейся врачебной тайной. Теперь можно с ответственностью заявить, что волонтерская помощь в медицинских учреждениях стала полностью легитимной", – сказал председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук, слова которого приводятся в сообщении.