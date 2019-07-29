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РИА Новости

Вступил в силу приказ об условиях доступа волонтеров в медорганизации

Вчера, 17:12
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Приказ Минздрава, регулирующий взаимодействие государственных медицинских учреждений и волонтеров, вступил в силу, волонтерская помощь в медучреждениях стала полностью легитимной, сообщила пресс-служба Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".
"Мы очень долго работали и ждали, пока появится этот документ. По сути, он устанавливает единые правила игры, без которых дальнейшее развитие медицинского волонтерства невозможно. Приказ прописывает все условия и требования, которые предъявляются к добровольцам, в том числе отношение к информации, являющейся врачебной тайной. Теперь можно с ответственностью заявить, что волонтерская помощь в медицинских учреждениях стала полностью легитимной", – сказал председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук, слова которого приводятся в сообщении.
Приказ министерства здравоохранения России был зарегистрирован в Минюсте 15 июля и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из документа, медучреждения размещают на своих сайтах информацию о готовности к сотрудничеству с волонтерами, после чего добровольческие организации предоставляют списки волонтеров, которые медучреждение рассматривает в течение недели. По результатам рассмотрения подписывается соглашение между сторонами о сотрудничестве.
На основании приказа Минздрава регионы в ближайшее время утвердят свой порядок о работе волонтеров в медучреждениях, уточнили в пресс-службе.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил о необходимости снятия излишних барьеров и ограничений волонтерской деятельности в социальной сфере.
Павел Савчук: Волонтерская помощь в медицинских учреждениях – абсолютна легитимна
Вчера, 16:45
Павел Савчук: волонтерская помощь в медучреждениях – абсолютно легитимна
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Павел Савчук: Волонтерская помощь в медицинских учреждениях – абсолютна легитимна
Павел Савчук: волонтерская помощь в медучреждениях – абсолютно легитимна
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