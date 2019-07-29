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РИА Новости

В ООН видят в России союзника для ответа на вызовы современности

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса во время встречи с Сергеем Лавровым. 16 мая 2018
МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса во время встречи с Сергеем Лавровым. 16 мая 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса заявила, что на Россию рассчитывают как на надежного союзника в вопросе сотрудничества для ответа на вызовы современности.
"Есть серьезная необходимость укрепления многосторонней системы, и ООН является основой этой системы и тех ценностей, которые нам необходимо защищать и укреплять. Вызовы современности требуют усиления международного сотрудничества и многосторонней системы, особенно в таких вопросах, как борьба с терроризмом, миграция, изменение климата, загрязнение океанов. Все это требует расширения взаимного сотрудничества", - сказала Эспиноса в ходе встречи с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая во время встречи в Москве. 22 июля 2019
22 июля, 13:59
Россия намерена усилить сотрудничество с ООН
"И мы рассчитываем на Россию как на надежного союзника в этом деле, и в ходе моего председательства на Генассамблее мы подчеркивали необходимость повышать активность, чтобы ООН соответствовала своим задачам и была организацией для всех людей", - добавила она.
Жуков в свою очередь отметил, что парламентам всех стран необходимо тесно сотрудничать с ООН.
"Мы полностью разделяем ваше мнение, что нужно укреплять Организацию Объединенных наций, повышать роль ООН. Вы сказали, что ООН – это своего рода парламент мира, мы согласны с этим. И я думаю, что парламенты всех стран должны как можно более тесно сотрудничать с ООН", - сказал первый вице-спикер Госдумы в ходе встречи.
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Мария Фернанда ЭспиносаГенеральная Ассамблея ООНООНРоссияВ мире
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