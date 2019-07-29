В ООН видят в России союзника для ответа на вызовы современности

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Председатель 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса заявила, что на Россию рассчитывают как на надежного союзника в вопросе сотрудничества для ответа на вызовы современности.

"Есть серьезная необходимость укрепления многосторонней системы, и ООН является основой этой системы и тех ценностей, которые нам необходимо защищать и укреплять. Вызовы современности требуют усиления международного сотрудничества и многосторонней системы, особенно в таких вопросах, как борьба с терроризмом, миграция, изменение климата, загрязнение океанов. Все это требует расширения взаимного сотрудничества", - сказала Эспиноса в ходе встречи с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым.

"И мы рассчитываем на Россию как на надежного союзника в этом деле, и в ходе моего председательства на Генассамблее мы подчеркивали необходимость повышать активность, чтобы ООН соответствовала своим задачам и была организацией для всех людей", - добавила она.

Жуков в свою очередь отметил, что парламентам всех стран необходимо тесно сотрудничать с ООН.