В СЖР прокомментировали выдвижение Fox News интервью с Путиным на "Эмми"

Президент РФ Владимир Путин и ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес во время интервью в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Следить за судьбой выдвинутого на "Эмми" интервью Криса Уоллеса с президентом РФ Владимиром Путиным будет интересно, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Ранее стало известно, что интервью Уоллеса с Путиным номинировано на "Эмми" в категории "Выдающееся эфирное интервью". Это стало первой номинацией на престижную награду Национальной академии телевизионного искусства и науки для телеканала Fox News за всю историю его существования.

"Интервью Криса Уоллеса, которое он взял у Путина - первое интервью, которое Fox News номинирует на премию "Эмми". И это очень интересный шаг, за которым будет интересно следить", - сказал Шафир.

Он также отметил, что у Уоллеса есть определенная репутация жесткого интервьюера. "Журналист Крис Уоллес – легенда американской тележурналистики, это человек, который брал достаточно критические интервью у американских руководителей, у него есть репутация достаточно жесткого интервьюера", - сказал он.

Интервью было взято сразу после первой полноформатной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года и показано в записи в тот же день. Сам Уоллес, анонсируя интервью, рассказал, что его общение с российским лидером проходило в посольстве РФ в Хельсинки и продолжалось около 35 минут. Он назвал его "одним из самых выдающихся интервью", которые ему приходилось брать. Во время разговора телеведущий передал Путину текст обвинений американских властей в адрес 12 россиян, которые якобы работают в Главном разведывательном управлении РФ и причастны к вмешательству в выборы президента США.

При этом Уоллес ограничился общими вопросами о только что прошедшем саммите, но уделил большое внимание теме вмешательства в выборы. Кроме того, он затронул темы Сирии, Крыма, новейших вооружений РФ, инцидента в Солсбери.

Полная версия интервью на канале Fox News на Youtube с тех пор набрала более 1,2 миллиона просмотров.