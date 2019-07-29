В Кинешме к 75-й годовщине Победы благоустроят городской парк

ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. В городе Кинешма Ивановской области в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по просьбе горожан благоустраивают входную группу Парка культуры и отдыха, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Общая стоимость работ по благоустройству входной группы парка составит 39 миллиона рублей, средства выделены институтом развития "ДОМ.РФ". Завершить благоустройство планируется к концу октября этого года. Первые работы по благоустройству входной группы парка начались в мае текущего года. На входе в парк будет сделан террасированный рельеф и парадная лестница. Вторая функциональная зона этой территории объединит мемориал "Всем сражавшимся за Отечество" и экспозицию военной техники", – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на объекте ликвидированы старые насаждения, впоследствии здесь будут высажены новые декоративные деревья и кустарники. На сегодняшний день на входе в парк производится вертикальная планировка участка, прокладываются инженерные коммуникации, в том числе для устройства освещения, ведется подготовка транзитной зоны для пешеходов и музейной зоны, где расположится военная техника. В ближайшее время подрядчик приступит к замене изношенной теплосети, а затем к устройству покрытия, здесь оно будет выполнено в гранитной плитке. Все эти работы предусмотрены проектом.