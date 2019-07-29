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РИА Новости
Ивановская область

В Кинешме к 75-й годовщине Победы благоустроят городской парк

Вчера, 17:12
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© Фото пресс-службы правительства Ивановской области В Кинешме к 75-й годовщине Победы благоустроят городской парк
В Кинешме к 75-й годовщине Победы благоустроят городской парк
© Фото пресс-службы правительства Ивановской области
ИВАНОВО, 29 июл – РИА Новости. В городе Кинешма Ивановской области в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по просьбе горожан благоустраивают входную группу Парка культуры и отдыха, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Общая стоимость работ по благоустройству входной группы парка составит 39 миллиона рублей, средства выделены институтом развития "ДОМ.РФ". Завершить благоустройство планируется к концу октября этого года. Первые работы по благоустройству входной группы парка начались в мае текущего года. На входе в парк будет сделан террасированный рельеф и парадная лестница. Вторая функциональная зона этой территории объединит мемориал "Всем сражавшимся за Отечество" и экспозицию военной техники", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что на объекте ликвидированы старые насаждения, впоследствии здесь будут высажены новые декоративные деревья и кустарники. На сегодняшний день на входе в парк производится вертикальная планировка участка, прокладываются инженерные коммуникации, в том числе для устройства освещения, ведется подготовка транзитной зоны для пешеходов и музейной зоны, где расположится военная техника. В ближайшее время подрядчик приступит к замене изношенной теплосети, а затем к устройству покрытия, здесь оно будет выполнено в гранитной плитке. Все эти работы предусмотрены проектом.
На одной из встреч губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с жителями города представители ветеранской организации посетовали на неудовлетворительное состояние входной группы одного из лучших парков Ивановской области. Благоустройство здесь не проводилось около 15 лет. Изначально провести работы планировалось в 2020 году. "Горожане подчеркнули, что в преддверии 75-летия Великой Победы важно привести входную группу в достойный вид. Естественно решение было принято незамедлительно. Работы на объекте идут полным ходом. Надеюсь, вместе с кинешемцами устроим народную приемку этого объекта", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.
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Ивановская областьСтанислав Воскресенский
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