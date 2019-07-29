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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Оркестр Росгвардии сыграл марши и песенные попурри в Филях

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Валерий МельниковСводный оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ выступает в Измайловском парке культуры и отдыха
Сводный оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ выступает в Измайловском парке культуры и отдыха
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Оркестр Росгвардии дал концерт на главной сцене столичного парка "Фили", в ходе которого исполнил марши и песенные попурри, сообщили в оргкомитете фестиваля "Спасская башня".
Мероприятие прошло в рамках программы "Военные оркестры в парках", которое каждое лето предваряет основной фестиваль.
"В субботу 27 июля на главной сцене парка культуры и отдыха "Фили" выступил оркестр отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Росгвардии под управлением начальника военно-оркестровой службы майора Дмитрия Прошина. В программу вошли как традиционные для духовых оркестров марши и песенные попурри, так и другие произведения", - говорится в сообщении.
Музыканты исполнили два марша выдающегося российского военного музыканта XX века Семёна Чарнецкого – "Будапешт" и "Салют Москвы", попурри на песни военных лет и попурри на песни о Москве, две композиции Александра Халилова – "Субботея" и "Русская фантазия". В финале прозвучал знаменитый марш Василия Агапкина "Прощание славянки".
XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября 2019 года в Москве на Красной площади. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством мероприятия.
На сцене Красногвардейских прудов выступил Военный оркестр 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ под управлением дирижера Антона Мезенцева
15 июля, 10:57
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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