Оркестр Росгвардии сыграл марши и песенные попурри в Филях

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Оркестр Росгвардии дал концерт на главной сцене столичного парка "Фили", в ходе которого исполнил марши и песенные попурри, сообщили в оргкомитете фестиваля "Спасская башня".

Мероприятие прошло в рамках программы "Военные оркестры в парках", которое каждое лето предваряет основной фестиваль.

"В субботу 27 июля на главной сцене парка культуры и отдыха "Фили" выступил оркестр отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Росгвардии под управлением начальника военно-оркестровой службы майора Дмитрия Прошина. В программу вошли как традиционные для духовых оркестров марши и песенные попурри, так и другие произведения", - говорится в сообщении.

Музыканты исполнили два марша выдающегося российского военного музыканта XX века Семёна Чарнецкого – "Будапешт" и "Салют Москвы", попурри на песни военных лет и попурри на песни о Москве, две композиции Александра Халилова – "Субботея" и "Русская фантазия". В финале прозвучал знаменитый марш Василия Агапкина "Прощание славянки".