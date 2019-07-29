Подозреваемого по делу о терактах в Париже экстрадировали в Бельгию

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Генпрокуратура немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт заявила об экстрадиции в Бельгию 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году, сообщила газета Welt.
В июне прокуратура Дрездена сообщила о задержании мужчины. Подозреваемый попал в поле зрения саксонских правоохранителей в ходе расследования дела о контрабанде оружия, в которой участвовали два гражданина БиГ. Как говорится в заявлении дрезденской прокуратуры, в отношении мужчины действует европейский ордер на арест, выданный правоохранительными органами Бельгии. Он подозревается в причастности к террористической группировке и, в частности, к проведению терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Мужчина был арестован и находился в предварительном заключении.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.